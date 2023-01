BBB 23: Bruna Griphao ganha recado especial de Selton Mello: ''Querida Leopoldina''

Confirmada no grupo Camarote do BBB 23, atriz Bruna Griphao recebe linda mensagem de Selton Mello, que viveu seu pai em 'Nos Tempos do Imperador'

Após muito se falar nas redes sociais, foi confirmada a participação da atriz Bruna Griphao (23) no BBB 23 na quinta-feira, 12.

Depois do anúncio oficial durante a programação da TV Globo, a equipe da artista compartilhou um vídeo em que aparece fazendo uma retrospectiva da carreira, feito por ela antes de ser confinada para entrar no programa comandado por Tadeu Schmidt (48).

Nos comentários do post, Bruna Griphao, que contou que se arrepende da escolha de seu nome artístico, recebeu uma linda mensagem de Selton Mello (50), que contracenou com a atriz na novela das seis Nos Tempos do Imperador. Na trama, o ator deu vida a Dom Pedro II, e Bruna interpretou a filha dele, a Princesa Leopoldina.

Selton ainda entregou detalhes da personalidade da atriz, que promete dar o que falar no reality show. "Querida Leopoldina, já estamos com nossas vestimentas para acompanhar a desenvoltura de nossa espevitada princesa neste aguardado evento. Lembre-se de maneirar os ânimos, abrandar o temperamento intempestivo e por fim, filha, que seja muito feliz em tão curiosa aventura.

Ass: Dom Pedro II", declarou ele no texto carinhoso.

"Sou Time Griphao. Ansiosa pra ver essa potência dar aulas de personalidade e humanidade pra todo o Brasil! Ilumina , estrelinha! Te amo!", se derreteu Leticia Sabatella."Sua malucaaaaa, vai me fazer assistir todo diaaaaa. Boa sorte !!!!!!!!!!! Tamo torcendo por você", disse Giovanna Lancellotti. "Vai com tudoooo, furacãaozinho! Que seja uma experiência incrível!", desejou Maria Joana. "Já tô na torcida", falou Pocah. "Arrasou! Boa sorte, Xará", destacou Brunna Gonçalves.

Confira o recado de Selton Mello para Bruna Griphao após anúncio do BBB 23:

Um dos nomes mais falados nas redes sociais para o BBB 23, Bruna Griphao estará no reality show, que começa dia 16 de janeiro.

A artista, que trabalhou em novelas da Globo como Avenida Brasil, Malhação Casa Cheia, Haja Coração, entre outras obras, é dona de um corpaço, e atualmente, está solteira. Mas ela já viveu affair com alguns famosos, entre eles, o surfista Gabriel Medina (28). Os dois tiveram um romance em 2018, quando ela tinha 19 anos. Bruna chegou a viajar para a casa do atleta em Maresias, no litoral norte de São Paulo, em novembro. Mas os dois já estavam se relacionando desde maio daquele ano, quando foram vistos juntos em show do cantor Thiaguinho.

