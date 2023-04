Atrizes unem experiência ao estrelar filme com equipe feminina: 'Acolhimento'

Em entrevista à CARAS Brasil, as atrizes revelaram como foi gravar o filme com equipe majoritariamente feminina

As atrizes Mayana Neiva (39) e Chris Fogaça uniram seus talentos para estrelar o curta-metragem Bem-vinda de Volta, que traz a temática do casamento lésbico para a mesa. Em entrevista à CARAS Brasil, as duas revelaram como foi gravar o filme com equipe majoritariamente feminina, e ainda compartilharam como o projeto ganhou vida.

"Sentia que faltava um olhar feminino. Não fazia muito sentido uma história lésbica ser contada somente por homens, até que encontrei com a Nicole Gullane, que lapidou aquele roteiro, trazendo um afeto e um olhar feminino para o filme. Foi algo natural quando decidimos montar uma equipe feminina", revelou Chris Fogaça sobre o filme Bem-vinda de Volta.

Mayana Neiva também compartilhou que a experiência de atuar em um filme composto por uma equipe majoritária de mulheres foi única. "A minha vida inteira eu trabalhei em um set majoritariamente masculino, isso tem uma sensação. Um set majoritariamente feminino tem outra. Outra sensação de acolhimento para a história, para os erros que podem acontecer, para as coisas boas, para os pequenos detahes. Foi bem especial para mim participar de uma equipe que estava formatada dessa maneira", declarou a atriz de Bem-vinda de Volta.

No filme, as atrizes vivem um casal de mulheres que pretende anunciar o noivado em um almoço de família. Chris Fogaça revelou que parte da história que interpreta ao lado de Mayana Neiva foi inspirada em uma experiência pessoal que a artista viveu: "Eu me apaixonei por uma mulher em um momento em que me assumi para a minha família. Naquele momento, esse projeto ficou arquivado na minha vida. Quando conheci a Nicole Gullane e conversamos sobre a vida, comentei sobre meu antigo relacionamento. O que pode ter sido uma experiência parecida na minha vida é justamente uma das cenas do filme, do almoço familiar - quando todos questionam a Bianca. Vivi algo que inevitavelmente muitas pessoas devem passar".