Mayana Neiva revela o que os fãs podem esperar de seu novo single

Mayana Neiva reflete sobre sua carreira de cantora: 'Resolvi realmente colocar isso pro mundo'

A atriz Mayana Neiva (39) decidiu mergulhar no mundo da música e lançar o seu projeto na carreira de cantora. Nesta semana, ela lançou o seu novo single, chamado Mutável. A canção faz parte do álbum Origens, que ela irá lançar no final do mês de março e que tem referências do nordeste brasileiro e da música da América Latina.

Em conversa com a CARAS Digital, a artista contou mais sobre a sua carreira na música. Ao falar sobre a música Mutável, ela contou o que os fãs podem esperar da canção, que foi lançada na sexta-feira, 10, nas plataformas digitais. “Esse novo single foi a reunião de muita gente bonita. É uma música que traz para mim um pouco de uma viagem. Acho ela meio anos 70, e a composição fala desse lugar onde a vida muda, onde a mente gira, onde eu começo a me apaixonar e as coisas são mutáveis”, disse ela, e completou: “É uma produção gostosa para escutar, feita com muito amor, muito balanço, e atenção em cada detalhe. É uma música moderna, mas com um cheirinho de flashback”.

Mayana ainda contou sobre a decisão de se lançar na música após uma carreira de sucesso nas artes cênicas. “Eu canto há bastante tempo à convite de alguns amigos, mas foi na pandemia que eu resolvi realmente colocar isso pro mundo. É uma coisa engraçada. A maioria das pessoas me conhece como atriz, mas eu amo cantar. Então essa jornada de cantora eu entro com bastante amor, confiança, pulso, vida e vontade de mostrar um trabalho bonito, bem cuidado, para o mundo. Eu acho que eu misturei um pouco das duas coisas nessa jornada também. Eu dirigi os clipes, então pega a parte audiovisual, que é um lugar que eu me sinto em casa. A criação é infinita e misturar as coisas é uma brincadeira boa”, afirmou.

Por fim, a estrela refletiu sobre a nova fase em sua vida. “Eu estou lançando o meu primeiro disco e é como lançar uma peça, contar uma história inteira de dentro do seu coração.Eu estou lançando em pedaços, mas é uma história que é muito forte em mim. Estou muito orgulhosa de colocar no mundo e muito feliz”, contou.