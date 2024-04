Após sucesso em 'Barbie', Margot Robbie fará mais um filme sobre brinquedos

Brilhando no live action de 'Barbie', Margot Robbie produzirá mais um filme inspirado no universo dos brinquedos; confira qual é

Após o sucesso de 'Barbie', Margot Robbie pretende fazer mais um filme sobre o universo dos brinquedos. Agora, a estrela deverá produzir um longa-metragem sobre o famoso jogo de tabuleiro 'Monopoly' - que possui uma dinâmica semelhante a de 'Banco Imobiliário'.

Segundo informações da Variety, a empresa de Robbie, LuckyChap, e seus sócios Tom Ackerley e Josie McNamara estão produzindo um live action baseado no jogo de tabuleiro inspirado no setor imobiliário. Patrocinadora do Monopoly, a Hasbro Entertainment também produzirá o filme.

A Lionsgate ampliou seu domínio no desenvolvimento de jogos de tabuleiro ao comprar a eOne em dezembro de 2023. De acordo com o estúdio, o Monopoly é reconhecido como a marca de jogos de tabuleiro mais popular do mundo, com uma taxa de reconhecimento global de 99%. Além disso, o jogo está presente em mais de 100 países, com quase meio bilhão de cópias vendidas desde 1935.

Até o momento, não se sabe como Margot Robbie e sua equipe planejam contar uma história narrativa do mundo bidimensional do Banco Imobiliário, mas não há dúvidas do por que Lionsgate pensou neles para aceitar o desafio dessa produção. A LuckyChap produziu recentemente o sucesso 'Barbie', que se tornou o filme de maior bilheteria de 2023, com US$ 1,4 bilhão - equivalente a R$ 7,1 bilhões - arrecadado globalmente.

De acordo com o veículo norte americano, a notícia foi revelada pelo presidente do Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, durante a CinemaCon, uma feira anual de cinema realizada em Las Vegas.

“Eu não poderia imaginar uma equipe de produção melhor para esta marca amada e icônica do que a LuckyChap”, disse ele. “São produtores excepcionais que escolhem seus projetos com muita reflexão e cuidado e aderem ao Monopoly com um ponto de vista claro. Estamos tremendamente entusiasmados por trabalhar com toda a equipe LuckyChap no que todos acreditamos que pode ser seu próximo sucesso de bilheteria.”, finalizou.

Adam Sandler e Margot Robbie são atores mais bem pagos de Hollywood

Em 2023, Margot Robbie teve um excelente ano com a estreia de 'Barbie', enquanto Adam Sandler protagonizou quatro filmes para a Netflix. Não é surpresa, portanto, que ambos estejam liderando a lista dos atores mais bem pagos de Hollywood. Mesmo assim, eles impressionam com seus salários milionários no último ano, segundo a Forbes.

O humorista, reconhecido por suas comédias românticas, garantiu o primeiro lugar da lista após o sucesso de filmes como 'Mistério em Paris 2', 'Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá!', 'O Astronauta' e 'Leo', todos disponíveis no mesmo serviço de streaming. Sandler acumulou a impressionante quantia de R$360 milhões em conversão.

Na sequência, a atriz que interpretou e produziu o filme da boneca mais famosa do mundo também recebeu uma fortuna por seu trabalho. Além de ‘Barbie’, Robbie, que possui sua própria produtora de filmes, investiu em outro sucesso, 'Saltburn', e mesmo sem aparecer no filme, acumulou o equivalente a R$291 milhões.

Evidenciando a diferença salarial entre os gêneros, a lista segue com o nome de outros homens em destaque, e apenas uma mulher aparece novamente em sexto lugar. A brilhante Jennifer Aniston voltou a contracenar ao lado de um de seus maiores parceiros da telona, Sandler, em 'Mistério em Paris', e acumulou R$207 milhões.

Nomes como Tom Cruise, por seu trabalho em ‘Top Gun’ e ‘Missão Impossível’, Ryan Gosling, por interpretar ‘Ken’ em ‘Barbie’, e Matt Damon, que ganhou destaque em ‘Oppenheimer’, estão entre alguns dos indicados ao Oscar, mas também conquistaram prestígio como alguns dos atores mais bem pagos dos Estados Unidos.

Leonardo DiCaprio marcou presença na lista por 'Assassinos da Lua das Flores', assim como Jason Statham por 'Os Mercenários'. Ambos os atores aparecem entre alguns dos últimos colocados no top 10 da Forbes. Confira a lista completa!