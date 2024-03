Adam Sandler e Margot Robbie são atores mais bem pagos de Hollywood; veja lista

Adam Sandler e Margot Robbie lideram a lista de atores com os melhores salários de Hollywood; valores milionários impressionam

Em 2023, Margot Robbie teve um excelente ano com a estreia de 'Barbie', enquanto Adam Sandler protagonizou quatro filmes para a Netflix. Não é surpresa, portanto, que ambos estejam liderando a lista dos atores mais bem pagos de Hollywood. Mesmo assim, eles impressionam com seus salários milionários no último ano, segundo a Forbes.

O humorista, reconhecido por suas comédias românticas, garantiu o primeiro lugar da lista após o sucesso de filmes como 'Mistério em Paris 2', 'Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá!', 'O Astronauta' e 'Leo', todos disponíveis no mesmo serviço de streaming. Sandler acumulou a impressionante quantia de R$360 milhões em conversão.

Na sequência, a atriz que interpretou e produziu o filme da boneca mais famosa do mundo também recebeu uma fortuna por seu trabalho. Além de ‘Barbie’, Robbie, que possui sua própria produtora de filmes, investiu em outro sucesso, 'Saltburn', e mesmo sem aparecer no filme, acumulou o equivalente a R$291 milhões.

Evidenciando a diferença salarial entre os gêneros, a lista segue com o nome de outros homens em destaque, e apenas uma mulher aparece novamente em sexto lugar. A brilhante Jennifer Aniston voltou a contracenar ao lado de um de seus maiores parceiros da telona, Sandler, em 'Mistério em Paris', e acumulou R$207 milhões.

Nomes como Tom Cruise, por seu trabalho em ‘Top Gun’ e ‘Missão Impossível’, Ryan Gosling, por interpretar ‘Ken’ em ‘Barbie’, e Matt Damon, que ganhou destaque em ‘Oppenheimer’, estão entre alguns dos indicados ao Oscar, mas também conquistaram prestígio como alguns dos atores mais bem pagos dos Estados Unidos.

Leonardo DiCaprio marcou presença na lista por 'Assassinos da Lua das Flores', assim como Jason Statham por 'Os Mercenários'. Ambos os atores aparecem entre alguns dos últimos colocados no top 10 da Forbes. Em último lugar está Apesar disso, os números são impressionantes e seguem nas centenas dos milhões.

Veja a lista completa:

Adam Sandler (R$ 360 milhões) Margot Robbie (R$ 291 milhões) Tom Cruise (R$ 222 milhões) Ryan Gosling (R$ 212 milhões) Matt Damon (R$ 212 milhões) Jennifer Aniston (R$ 207 milhões) Leonardo DiCaprio (R$ 202 milhões) Jason Statham (R$ 202 milhões) Ben Affleck (R$ 187 milhões) Denzel Washington (R$ 118 milhões)

