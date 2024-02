Oscar 2024: Margot Robbie quebra silêncio após não ser indicada ao prêmio

Margot Robbie, que não foi indicada à categoria "Melhor Atriz" pelo seu trabalho em "Barbie", também falou sobre a não indicação de Greta Gerwig

Após não ser indicada na categoria de "Melhor Atriz" no Oscar deste ano, Margot Robbie, produtora e protagonista do filme Barbie, decidiu compartilhar sua opinião sobre não ter sido reconhecida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Segundo informações do Deadline, durante um painel realizado em uma exibição especial do Sindicato dos Atores dos EUA (SAG) na última terça-feira, 30, a atriz expressou sua gratidão pelo apoio dos fãs e destacou o sucesso do filme.

"Não há como ficar triste quando você sabe que é tão abençoada. As reações das pessoas ao filme têm sido a maior recompensa de toda essa experiência, seja tendo um momento como esse, seja ouvindo nos banheiros, seja vendo o que as pessoas estão escrevendo online, ou mesmo apenas vendo o tanto de rosa que eu posso observar nesta sala agora", disse a artista.

"Nós nos propusemos a fazer algo que mudasse a cultura, afetasse a cultura, causasse algum tipo de impacto. E Barbie já fez isso, e de certa forma, muito mais do que jamais sonhamos que faria. E essa é realmente a maior recompensa que poderia resultar de tudo isso", afirmou.

Margot ainda lamentou o fato de a diretora Greta Gerwig não ter sido indicada ao prêmio de Melhor Direção. "Obviamente, acho que Greta deveria ser indicada como diretora, porque o que ela fez é algo que só acontece uma vez na carreira, uma vez na vida. Mas foi um ano incrível para todos os filmes".

A protagonista de Barbie também apontou que está "extasiada" pelo filme ter recebido oito indicações à premiação de 2024. O longa concorre nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Atriz Coadjuvante" por America Ferrera, "Melhor Ator Coadjuvante" pelo trabalho de Ryan Gosling, "Melhor Figurino", "Melhor Canção Original", por "What Was I Made For?", de Billie Eilish, e "I'm Just Ken", de Mark Ronson e Ryan Gosling, "Melhor Design de Produção" e "Melhor Roteiro Adaptado", para Gerwig e Noah Baumbach. "Todo mundo recebendo as indicações que recebeu é simplesmente incrível, além da indicação de Melhor Filme", completou Margot Robbie.

America Ferrera opina sobre esnobada da Academia a Margot Robbie

Em janeiro deste ano, a atriz America Ferrera recebeu sua primeira indicação ao Oscar, mas não escondeu sua decepção com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Concorrendo à Melhor Atriz Coadjuvante por Barbie, ela lamentou que a protagonista do filme, Margot Robbie, e a diretora, Greta Gerwig, tenham sido 'cortadas' pela organização.

“Fiquei incrivelmente desapontada por eles não terem sido indicados. Greta fez quase tudo que um diretor poderia fazer para merecer isso", disse America à revista Variety.

“O que Margot alcançou como atriz é realmente inacreditável. Uma das coisas sobre Margot como atriz é como ela faz tudo parecer fácil", disse a atriz que interpretou a personagem Gloria no filme. "E talvez as pessoas tenham se enganado ao pensar que o trabalho parece fácil, mas Margot é uma mágica como atriz na frente da tela, e foi uma das honras da minha carreira poder testemunhar o desempenho incrível que ela fez", afirmou America.