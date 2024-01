Oscar: America Ferrera opina sobre esnobada da Academia a Margot Robbie

America Ferrera, que concorre como Melhor Atriz Coadjuvante, lamentou que Margot Robbie e Greta Gerwig tenham sido excluídas de lista divulgada

Nesta terça-feira, 23, a atriz America Ferrera recebeu sua primeira indicação ao Oscar, mas não escondeu sua decepção com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Concorrendo à Melhor Atriz Coadjuvante por Barbie, ela lamentou que a protagonista do filme, Margot Robbie, e a diretora, Greta Gerwig, tenham sido 'cortadas' pela organização.

“Fiquei incrivelmente desapontada por eles não terem sido indicados. Greta fez quase tudo que um diretor poderia fazer para merecer isso", disse America à revista Variety, após receber a notícia de que disputaria o prêmio com Danielle Brooks, por A Cor Púrpura, Emily Blunt, por Oppenheimer, Jodie Foster, por Nyad, e Da'Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados.

“O que Margot alcançou como atriz é realmente inacreditável. Uma das coisas sobre Margot como atriz é como ela faz tudo parecer fácil", disse a atriz que interpretou a personagem Gloria no filme. "E talvez as pessoas tenham se enganado ao pensar que o trabalho parece fácil, mas Margot é uma mágica como atriz na frente da tela, e foi uma das honras da minha carreira poder testemunhar o desempenho incrível que ela fez", afirmou America.

Indicações do ano

Barbie concorre ao Oscar de Melhor Filme, Atriz Coadjuvante, Ator Coadjuvante, com Ryan Gosling, Melhor Roteiro Adaptado, com Greta Gerwig e Noah Baumbach, Melhor Canção Original, I'm Just Ken, Melhor Figurino e Melhor Design de Produção. Durante o anúncio dos indicados, foi possível ouvir pela transmissão ao vivo algumas vaias quando foi revelado que I'm Just Ken concorreria.

America já levou o Critics' Choice Movie Awards de Melhor Atriz Coadjuvante por Barbie e está indicada também, na mesma categoria e pelo mesmo papel, ao SAG.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por America Ferrera (@americaferrera)

No filme, ela dá vida à mãe de uma adolescente que conhece a boneca Barbie pessoalmente e faz um discurso sobre o que é ser mulher no mundo real, dizendo que é "literalmente impossível ser uma mulher".

Confira a lista completa dos indicados!