Xuxa Meneghel revela como é a sala de estar de sua nova mansão

Xuxa Meneghel surpreende ao exibir sofá enorme que fica na sala luxuosa de sua nova casa e diz que o móvel é vegano

A apresentadora Xuxa Meneghel (60) agitou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 15, ao mostrar uma nova foto de sua nova mansão. Recentemente, ela se mudou para uma nova propriedade no Rio de Janeiro e, agora, revelou como é a sala de estar.

Em post nas redes sociais, a rainha dos baixinhos exibiu uma foto da decoração de sua sala de estar luxuosa. O ambiente conta com um grande tapete preto, sofá enorme cinza enorme e com várias almofadas, uma lareira e também um piano preto.

A artista contou que o sofá é totalmente vegano e que demorou para encontrá-lo do jeitinho que queria. “As pessoas não entendem o significado de ser VEGANO (excluir totalmente o consumo de qualquer tipo de produto animal e lutar pela libertação e contra exploração de animais). Tem cinco anos que eu, e o Ju buscamos não usar ou comprar algo que tenha sofrimento de algum animal. Vcs não sabem como foi difícil encontrar um sofá macio e que não tenha nada de exploração animal (os meus antigos eram de penas de ganso, que havia comprado pra casa rosa)", disse ela, e completou: "Saber que não tem nada que leve o sofrimento de algum animalzinho é o máximo".

Xuxa Meneghel mostra mais detalhes da nova mansão

Em entrevista recente na Revista CARAS, Xuxa Meneghel mostrou mais detalhes da decoração de sua nova casa. A nova mansão tem 900 metros quadrados e fica no mesmo condomínio de sua antiga casa no Rio de Janeiro.

Xuxa cuidou de toda a decoração. Tirou lustres, providenciou um estúdio para fotos e gravações, investiu em um cinema, encheu o espaço de plantas, coqueiros e até uma jabuticabeira. Os quatro cachorros e sete pássaros ficam soltos. Durante o dia, as aves ocupam a sala. À noite, vão para um espaço adaptado na garagem. “Quando escurece, pego um ou dois pássaros e os outros me seguem”, explica sobre o toque de recolher diário na propriedade. Outro item que chama a atenção fica na espaçosa sala: um quadro de 6x4m com a imagem de uma índia pintada em madeira. A obra foi um pedido da própria apresentadora à artista plástica Rose Samara. "A Rose me disse que tinha parado de desenhar, mas quando pedi essa peça ela fez para mim e ficou linda!”, celebra. O quadro chegou aos poucos, peça a peça, e levou alguns dias para ser montado. Ele está fixado em uma parede de aço cor- ten. “É uma pintura em que o acabamento nunca para de enferrujar”, detalha.

A atual casa da loira tem cerca de 900m2. Xuxa ampliou o espaço verde do local, que abriga sete pássaros soltos, como a Belinha, e quatro cães

Assim como nas casas anteriores, Xuxa investiu em um cinema privado, além de um estúdio para ensaios fotográficos e gravações em vídeo

Para a sala, a artista plástica Rose Samara desenvolveu o quadro com a imagem de uma índia. O sofá vegano é da Plenitude Design

Fotos: Blad Meneghel