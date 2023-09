Virginia Fonseca fica chocada com piscina de nova mansão: “O tamanho"

Virginia Fonseca mostra obras na área externa da mansão luxuosa que está construindo com Zé Felipe; veja

Na última quarta-feira, 30, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca resolveu dar uma passadinha nas obras de sua nova mansão em Goiânia, acompanhada do marido, Zé Felipe. A loira ficou chocada ao ver que a área externa do imóvel luxuoso já está quase pronta e conta com uma piscina gigantesca!

Através do stories do Instagram, Virginia exibiu detalhes e atualizou as novidades da obra: “Estamos aqui na nossa casa, a piscina já está quase! Estão fazendo o revestimento, aí tem que ficar com isso aqui para não pegar nem sol, nem água. Olha o tamanho da tenda, nossa”, disse a mãe das pequenas Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de nove meses.

A influenciadora, inclusive, mostrou que a piscina gigantesca contará com uma passarela externa para poder atravessá-la com mais facilidade. Ao fundo da gravação, o cantor deu sua opinião: “Já tá adiantado, achei que estava mais…”, o filho do sertanejo Leonardo ficou impressionado com o andamento da obra.

🚨FAMOSOS: Virgínia mostra obra de casa nova e tamanho do imóvel impressiona. pic.twitter.com/MC5ilr0qyg — CHOQUEI (@choquei) August 31, 2023

Por fim, Virginia mostrou que pretende colocar um telão na área externa, próxima a piscina: “Já está colocando as pedras, escada que vai lá para cima. Aqui é um buraco pro telão”, ela explicou e mostrou que está animada para a mudança: “Ano que vem se Deus quiser está pronta”, celebrou a influenciadora.

Virginia Fonseca mostra obras na área externa da mansão luxuosa - Reprodução/Instagram

Onde Virginia Fonseca mora atualmente?

Enquanto sua nova mansão está em construção, Virginia Fonseca e Zé Felipe moram em uma mansão alugada em um condomínio de luxo em Goiânia. Mas a influenciadora revelou recentemente que o contrato de aluguel está chegando ao fim e ela está pensando em se mudar para a fazenda do sogro enquanto sua nova residência não fica pronta.