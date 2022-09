Virginia Fonseca dá detalhes da obra de sua nova mansão: “Área de lazer oficial”

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou que sua casa terá uma grande área de lazer, com deck suspenso, sauna e adega

A influenciadora Virginia Fonseca (23) compartilhou em seus Stories do Instagram alguns detalhes da obra de sua nova mansão com o cantor Zé Felipe (24). Nos vídeos, podemos ver características do projeto da nova moradia da família. Ela contou também que pretende se mudar apenas no ano que vem.

Junto de sua primeira filha, Maria Alice (1), Virginia foi até o local onde está acontecendo a construção de sua casa e mostrou onde planeja colocar seu quarto e de Zé, contando também que a residência terá área de lazer, com deck suspenso, academia, sauna, salão, adega e ofurô.

Apontando para onde será a área com todas essas coisas, Virginia disse: “Acho que ali vai ser a área de lazer oficial”, e ainda mostrou Maria Alice deitada em uma placa da obra, dizendo: “Oh meu amor, você vê um lugarzinho e quer deitar”.

Em um dos vídeos, Virginia colocou uma música agradecendo a Deus pelas coisas, e escreveu: “Nossa casinha que se Deus quiser no final do ano que vem já vamos estar aqui”.

Veja algumas imagens gravadas no Instagram por Virginia Fonseca sobre a obra de sua nova mansão com Zé Felipe

Virginia Fonseca mostra obra de sua casa nos Stories - Créditos: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca mostra obra de sua casa nos Stories - Créditos: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca mostra obra de sua casa nos Stories - Créditos: Reprodução / Instagram

Virginia curte manhã no berço com Maria Alice

Nesta terça-feira, 6, Virginia Fonseca mostrou em suas redes sociais uma manhã diferente que viveu com Maria Alice. Ela postou algumas fotos onde está dentro do berço da filha, enquanto elas brincavam.

Elas posamtrocando carinhos e um dos registros ainda chamou atenção dos seguidores, onde Maria Alice aparece dando um beijinho na barriga da mãe, que está grávida de sua segunda filha, Maria Flor.

Na legenda, ela escreveu: "Melhor jeito de começar a terça."

Veja a publicação de Virginia com Maria Alice dentro do berço curtindo a manhã juntas: