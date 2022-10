Virginia Fonseca coloca detalhes em ouro no quarto da filha caçula

Virginia Fonseca revela detalhe luxuoso na decoração do quarto da filha caçula e Zé Felipe diz: 'Caro, hein'

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 12h32

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou como é a decoração do quarto da filha caçula, Maria Flor, que deverá nascer em breve. Grávida de nove meses, a estrela fez um tour pelo espaço e um detalhe luxuoso chamou a atenção.

Virginia colocou itens banhados a ouro para a área central do quarto. Ela comprou enfeites em formato de pássaros para ficarem pendurados no teto logo acima do berço da bebê. Os itens são joias banhadas a ouro. Enquanto ela contava sobre os enfeites, Zé Felipe afirmou: “Caro, hein”.

Além disso, o quarto também conta com iluminação especial, que conta com a imitação de um céu estrelado e também uma pedra com iluminação na parede.

Virginia Fonseca faz declaração de amor para o marido

Há poucos dias, Virginia Fonseca surpreendeu os fãs com uma declaração de amor para o marido, Zé Felipe. Ao mostrar as fotos do ensaio de gestante, ela falou sobre a paixão deles.

"E olha nós aqui de novo, em mais um ensaio de gestante, só que agora da nossa segunda filha, a Maria Flor!!!! Obrigada por essa família linda que estamos construindo, obrigada por ser o melhor marido, pai e pessoa que eu já conheci!!", disse ela.

E completou: "Ze Felipe é calmaria, é amor, é alegria, é coração… Cada dia que passa me apaixono mais por você, pelo seu jeito, pelo seu cuidado, OBRIGADA por ter me dado nossas princesas e obrigada por nos colocar sempre em primeiro lugar, quero viver pra sempre ao seu lado. Que Deus continue abençoando nossa união, nossa familia e nossos projetos!!! E Florzinha, venha com MUITA saúde, seus papais já estão a todo vapor esperando por você meu amor".

Ao ver o post da amada, Zé Felipe comentou: "Eu te amooooooo demais demais demaisssss".