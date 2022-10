Virginia mostra quartinho de Maria Flor, que pode nascer a qualquer momento

Influenciadora Virginia Fonseca está a espera de sua segunda filha com o cantor Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 22h14

Grávida de nove meses, a influenciadora Virginia Fonseca (23) decidiu mostrar o quartinho que montou para sua segunda filha com o cantor Zé Felipe. Mamãe da Maria Alice, de um aninho, o casal espera Maria Flor, que pode nascer a qualquer momento.

Em um vídeo no seu canal oficial do YouTube, Virginia decidiu abrir o quartinho de Maria Flor, na noite desta quinta-feira, 20. Com um tour pelo cantinho da pequena que está para nascer, a modelo e empresária mostrou detalhes do quarto da segunda filha na mansão do casal.

Com uma almofada personalizada com o nome da caçula, um teto cheio de passarinhos para cuidar da pequena, uma bela escrivaninha, o quarto é fofíssimo com uma cor branca com cinza, tendo uma parede cheia de flores, em homenagem ao nome da pequena.

Veja o vídeo completo de Virginia mostrando o quarto de Maria Flor:

Virginia Fonseca anuncia que Maria Flor está chegando e se diz com medo

Nos stories do Instagram, Virginia Fonseca disse: “Maria Florzinha, sua mamãe já está pronta para te conhecer. E bem ansiosa por sinal. Acreditam que eu estou com medo? Na primeira gestação também tive, quando estava chegando perto, e tudo bem porque era a primeira, né?”, disse.

“Só que agora na segunda também estou. Medo não sei do que exatamente, mas medo. Acho que faz parte, né? Depois passa… Como tudo na vida! (Eu mesma me confortando é o melhor)”, contou a mamãe de Maria Alice.

Há poucos dias, a mamãe coruja apareceu exibindo o barrigão de sua segunda gestação em um ensaio lindíssimo em uma fazenda, mostrando o que podem ser seus últimos dias com a Maria Flor dentro dela. Virginia diz acreditar que a segunda herdeira já irá nascer logo logo. Alguns dos seguidores da influenciadora acreditam que a filha caçula do casal nasça neste final de semana.