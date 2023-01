Virginia é criticada após mostrar apartamento que comprou para amigo

Virginia Fonseca gerou polêmica ao expor detalhes do imóvel que comprou para presentear um de seus amigos

Virginia Fonseca (23) se envolveu em uma nova polêmica ao compartilhar detalhes de sua vida pessoal. No início desta semana, a influenciadora tornou-se viral após publicar um vídeo em seu canal no Youtube em que mostra a sua mais nova aquisição: um apartamento em Goiânia, que será a moradia de Hebert, funcionário da empresária e um de seus amigos próximos.

Ainda no relato, Virginia contou que o amigo está se mudando para a cidade e que passará a morar sozinho, por isso, quis ajudá-lo neste momento delicado. Ela ainda explicou que comprou o imóvel em uma região específica, próximo a outro amigo, Tomtom, que também é seu stylish, para que todos estejam próximos e facilitem a rotina.

No vídeo, Virginia aparece com muita descontração, enquanto tomava um cafezinho e mostrava alguns detalhes do apartamento, que passará por uma reforma e ainda será mobiliado. O imóvel conta com cozinha, sala, banheiro, cozinha, despensa e dois quartos, conforme a influenciadora mostrou durante o tour, super animada com as mudanças que pretende fazer para tornar o lar mais aconchegante.

Mas a repercussão da compra dividiu opiniões. Nos comentários, alguns internautas criticaram a decisão de Virginia: “Achei legal a atitude, mas precisa expor?”, disse um seguidor. Por outro lado, diversos admiradores da influenciadora se mostraram orgulhosos: “Menina madura, inteligente e família”, disse um. “Ela cresce e não pensa só nela, ajuda também quem pode, por isso Deus a abençoa cada vez mais”, elogiou outro.

Confira o vídeo de Virginia:

Virginia Fonseca quase mostra demais com saia no limite no show do marido

Ousou no look! Na noite da última terça-feira, 24, Virginia Fonseca se produziu para assistir a um show do marido, o cantor Zé Felipe (24), e caprichou na escolha das peças, com direito a recortes que deixavam suas curvas à mostra.

O look eleito foi um vestido preto, com decote e cintura expostas, além de uma saia bem curtinha e franjas no estilo country. A influenciadora finalizou a ousadia com um batom vermelho e maquiagem mais forte, além de um chapéu vermelho que também fazia referência ao estilo sertanejo.