Virginia Fonseca quase mostra demais com saia no limite no show do marido

Virginia Fonseca aposta em minissaia curtíssima e com a cintura baixa e no limite para prestigiar o show do marido, Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca caprichou na escolha do look para prestigiar um show do marido, o cantor Zé Felipe, na noite de terça-feira, 24. A estrela apareceu com um conjunto de top e minissaia no limite.

O modelito contou com recortes estratégicos na região da barriga e a cintura baixíssima, que quase deixou a musa mostrar demais. Além disso, ela dispensou o sutiã ao escolher um top decotado. O visual de Virginia foi inspirada no estilo country e ficou completo quando ela colocou chapéu vermelho e botas de cano alto.

O show de Zé Felipe foi até a manhã desta quarta-feira, 25, e Virginia contou sobre a rotina puxada. “Foi mara, mas eu estou tão cansada. Tá doido? Eu só quero dormir, banho e cama”, declarou.

Virginia Fonseca adia a festa de casamento com Zé Felipe

Nas redes sociais, Virginia Fonseca revelou que decidiu adiar o plano de fazer uma festa de casamento com Zé Felipe. "Galera, o casamento na igreja se Deus quiser vem, algum dia ele vem, só que não neste ano, tá? Porque esse ano tem muita coisa, mês que vem faço o batizado das Marias e do Miguel. Depois vem viagem, aí depois vem minha festa de aniversário, que vou fazer um evento em Valadares", disse ele no começo do vídeo.

"Depois vem festa de aniversário da Maria Alice, festa da Maria Flor… Enfim, muita coisa, muita coisa, e esse ano o casamento na igreja não vem, se Deus quiser ele vem, algum ano ele vem", acrescentou.