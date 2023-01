Virginia Fonseca adia casamento com Zé Felipe e justifica decisão

Nas redes sociais, a influenciadora digital Virginia Fonseca explicou a decisão de cancelar o casamento no religioso com o cantor Zé Felipe

Virginia Fonseca (23) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, para responder algumas perguntas de seus seguidores.

A influenciadora digital abriu uma caixa de perguntas em seus Stories do Instagram e foi questionada sobre seu casamento no religioso com Zé Felipe (24). A mãe de Maria Alice (1) e Maria Flor (dois meses), então, revelou aos fãs que não irá se casar com o cantor sertanejo na igreja, pelo menos por enquanto, e explicou o motivo.

"Galera, o casamento na igreja se Deus quiser vem, algum dia ele vem, só que não neste ano, tá? Porque esse ano tem muita coisa, mês que vem faço o batizado das Marias e do Miguel. Depois vem viagem, aí depois vem minha festa de aniversário, que vou fazer um evento em Valadares", disse ele no começo do vídeo.

Em seguida, Virginia contou que terá o aniversário das filhas, então por esse motivo o casamento precisará ser adiado. "Depois vem festa de aniversário da Maria Alice, festa da Maria Flor… Enfim, muita coisa, muita coisa, e esse ano o casamento na igreja não vem, se Deus quiser ele vem, algum ano ele vem", acrescentou.

Virginia faz tatuagem para Zé Felipe

No último sábado, 14, Virginia e Zé Felipe foram protagonistas de momentos polêmicos durante uma live que aconteceu para a divulgação da marca de cosméticos da influenciadora, que encerrou o ano de 2022 com um faturamento milionário.

A transmissão, que durou 12h, foi o assunto mais comentado entre os internautas, isso porque, durante uma aposta feita pelo sertanejo, ele pediu para que a influencer tatuasse seu nome. "Tatuei Zé no pescoço. Josephino tatuou Vi", escreveu ela ao mostrar o resultado da homenagem em suas redes sociais.

