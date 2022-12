Veja cinco decorações de Natal arrasadoras na casa de famosos

Famosos investiram na decoração de Natal e impressionaram com a preparação para a data comemorativa

O espírito do Natal invadiu a casa de diversos famosos neste ano, rendendo um mega investimento na hora de pensar em uma decoração para a data comemorativa . Animados com o momento de confraternização, algumas personalidades divulgaram cliques nas redes sociais.

Separamos para vocês uma listinha de celebridades que compartilharam com os fãs alguns registros da decoração natalina de suas casas :

Anitta

A diva pop carioca levou parte de sua família para Orlando, nos Estados Unidos, onde tem residido nos últimos anos. Animada com a reunião, ela usou seu perfil do Instagram para mostrar os preparativos para a ceia. Além disso, ela também exibiu detalhes da decoração luxuosa da mansão.

Casa de Anitta em Orlando contou com decoração luxuosa (Foto: Reprodução/Instagram)

Marina Ruy Barbosa

A estrela da TV Globo também dividiu com os fãs parte da decoração de sua casa após se reunir com a família nesta semana. Através do Instagram, ela compartilhou um clique mostrando como estava sua casa na época de Natal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Ana Hickmann

Logo no início do mês, a apresentadora da Record TV compartilhou com os fãs um verdadeiro tour por sua casa após finalizar a decoração. Em um vídeo publicado no Youtube, ela exibiu as seis árvores de Natal que ela mesma montou. Além disso, a mansão da famosa também conta com vários adereços, peças personalizadas de anos anteriores e luzes em abundância.

Rafa Kalimann

A influenciadora tem usado seu perfil do Instagram várias vezes para divulgar fotos em sua decoração. Ela montou uma árvore com detalhes brancos na sala de sua casa e até mesmo fez uma sessão de fotos ao seu lado: “Apresento a árvore de Natal mais linda que eu já tive na vida”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Larissa Manoela

Fascinada pela Disney, a atriz global não perdeu a oportunidade de homenagear seu lugar favorito no mundo. No Instagram, ela postou um vídeo montando sua árvore de Natal, que contava com pelúcias do Mickey e Minnie. Para completar, ela também usou ornamentos nas cores nas cores vermelho, verde e branco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivian Festas (@vivianfestasoficial)

Géssica Kayane

Apesar de adorar looks extravagantes, a influenciadora Gkay optou por ter uma árvore de Natal mais minimalista. Recentemente a proprietária da Farofa da Gkay compartilhou um ensaio ao lado de um pinheiro montado na sala de casa. Sem enfeites e apenas luzes amarelas, a decoração ficou completa com presentes dourados na base.