Marina Ruy Barbosa exibe detalhes de sua mansão em clima de Natal

Marina Ruy Barbosa curte jantar especial com os pais e mostra como é a decoração de sua mansão no Rio de Janeiro

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) promoveu um jantar especial para os seus pais na noite de quinta-feira, 22, para já dar o pontapé inicial nas festividades do Natal. A estrela está com a sua mansão no Rio de Janeiro toda decorada para festas de final de ano e aproveitou para compartilhar as fotos com os fãs .

Em um álbum de fotos no Instagram, a ruiva exibiu a decoração de sua casa em clima de Natal. Ela mostrou a árvore de Natal repleta de enfeites, o aparador com vários pratos festivos e também a decoração da mesa de jantar. Além disso, ela acabou também revelando um pouco de como é a decoração de sua sala de estar e da sala de jantar ao mostrar as fotos.

“Vida real. Recebendo meus pais em casa para uma jantar pré-Natal”, disse ela na legenda.

Longe das novelas da Globo, Marina Ruy Barbosa gravou a série Rio Connection há pouco tempo e a trama deverá ser lançada em 2023 no Globoplay. Além disso, a artista é cotada para o elenco da novela Fuzuê, na qual pode viver a sua primeira vilã da carreira. Porém, a Globo ainda não bateu o martelo sobre a escalação da atriz. Por enquanto, a estrela está dedicada ao seu lado de empresária, já que tem a sua própria marca de roupa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa mostra foto rara com o namorado

Há pouco tempo, Marina Ruy Barbosa atualizou as redes sociais com registros inéditos com o namorado, Guilherme Mussi. O político completou mais um ano de vida e a atriz fez questão de celebrar. Pelos Stories do Instagram, a artista compartilhou um clique apenas do amado diante de uma vista deslumbrante no pôr do sol. Na legenda, colocou um emoji de coração em chamas.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi assumiram o romance em novembro de 2021 e vivem um relacionamento longe dos holofotes. Os dois fazem raras aparições juntos nas redes sociais.