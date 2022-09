Thais Carla choca ao mostrar lustre luxuoso de sua nova casa: "É enorme"

A dançarina Thais Carla deixou os fãs chocados ao mostrar os detalhes do lustre de cristais de sua casa na Bahia

Thais Carla (30) está dividindo com os seguidores detalhes da obra de sua casa na Bahia, e dessa vez, ela impressionou os mostrar o lustre de uma das salas.

A dançarina gravou um vídeo para seu canal no YouTube, deixou em destaque o enorme e luxuoso lustre espiral de cristais, colocado por seu marido, Israel Reis. "Hoje a gente vai montar o lustre. Ele é enorme", contou ela, revelando que o marido foi o responsável por colocar a iluminação da casa. "Homem-Aranha. Ele já subiu, mas está com medo", brincou.

Já nos Stories do Instagram, Thais falou sobre a demora para a casa ficar pronta. "Queria tanto já estar aqui em casa, mas com isso estou aprendendo que as coisas não são como a gente quer, nem na hora que quer. Vida adulta é assim, gente. Quero a minha mãe", desabafou ela, que se mudou para a Bahia após enfrentar alguns problemas financeiros.

Confira os detalhes da casa de Thais Carla:

Pedido de casamento

Thais Carla foi pedida em casamento durante uma viagem a Paris, na França. No Instagram, a dançarina mostrou algumas fotos do momento do pedido, que aconteceu em frente à Torre Eiffel, e também exibiu a aliança de noivado.

"EU DISSE SIM. AAAAAHHHHH. Eu fui pedida em casamento e tô sem acreditar até agora. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu passei a minha vida toda acreditando que não poderia ser amada ou ter uma família só por causa do meu biotipo (gordo) ouvi tanto isso que acreditei por muito tempo", confessou ela. Os dois já são pais de Maria Clara e Eva.

