Thais Carla é pedida em casamento em Paris: "Eu disse sim"

A dançarina e influenciadora digital falou sobre o pedido de casamento nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 19h30

Thais Carla (30) está noiva!

A dançarina e influenciadora digital revelou nesta quarta-feira, 27, que o fotógrafo Israel Reis a pediu em casamento durante uma viagem do casal a Paris, na França.

Em seu perfil no Instagram, Thais mostrou algumas fotos do momento do pedido, que aconteceu em frente à Torre Eiffel, e também exibiu a aliança de noivado.

Ao falar sobre o momento especial, ela confessou que nunca imaginou viver esse momento "por causa do seu biotipo".

"EU DISSE SIM. AAAAAHHHHH. Eu fui pedida em casamento e tô sem acreditar até agora. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu passei a minha vida toda acreditando que não poderia ser amada ou ter uma família só por causa do meu biotipo (gordo) ouvi tanto isso que acreditei por muito tempo", confessou ela.

Em seguida, Thais se declarou para o amado. "E agora ser pedida em casamento pelo homem que eu mais amo nessa vida, foi A MELHOR SENSAÇÃO DO MUNDO. Obrigada meu amor por me escolher @reisdeisrael eu te amo e esse foi o melhor dia da minha vida", completou ela.

Vale lembrar que Thais Carla e Israel já são pais de Maria Clara e Eva.

Confira as fotos do pedido de casamento: