Silvero Pereira compra a primeira casa própria e celebra: ''Presente de fim de ano''

Ator Silvero Pereira, que deu vida a Zaquieu no remake de 'Pantanal', posta fotos e comemora a compra de sua primeira casa no Ceará

O ator Silvero Pereira (40) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 05, para compartilhar uma novidade especial com os seguidores!

O intérprete de Zaquieu no remake da novela Pantanal contou que comprou sua primeira casa própria em sua terra natal, no Ceará.

Em seu perfil no Instagram, o famoso publicou uma série de fotos exibindo a frente do imóvel e comemorou a conquista com os fãs. "Sabe aquele sonho da Casa Própria? Eu me dei de presente de fim de ano! Um novo lar, um lugar pra chamar de meu, do meu jeitinho", disse Silvero Pereira.

"As chaves foi só o primeiro passo, agora tem o quebra quebra da reforma e a construção de um lugar cheio de amor e respeito #CasaSilver. Obs: falta muito, então se tiver mimos com móveis, instalações e acessórios, estou aberto as parcerias", escreveu ainda.

"Meus parabéns, irmão! Muito mais sucesso pra você!", desejou Douglas Silva nos comentários. "QUE ALEGRIA", disse Yuri Marçal. "Boa sorte no novo lar!! Essa é uma grande conquista! Parabéns!!", parabenizou Astrid Fontenelle. "Muitas felicidades para você meu querido, na torcida sempre por você, receba meu carinho, parabéns, você merece", comentou Beth Goulart.

Confira a primeira casa própria de Silvero Pereira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S I L V E R O P E R E I R A (@silveropereira)

Silvero Pereira é ameaçado por síndico e faz denúncia

O ator Silvero Pereira usou as redes sociais para fazer uma denúncia. Nos Stories de seu Instagram, o famoso contou que foi ameaçado pelo síndico de seu próprio condomínio após comemorar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula (PT), no segundo turno da eleição presidencial. O artista deu detalhes de como a situação ocorreu. "Pouco antes do resultado final das eleições, voltei para a minha casa muito feliz. Buzinei, entrei na área privada da minha casa, cantei muito, coloquei a música alta. Depois eu saí do condomínio, fechei o portão e, do lado de fora do condomínio, que fique bem claro, na rua, eu cantei, eu gritei muito", começou falando.

"Eis que em determinado momento veio o síndico do condomínio, rodeado de seus familiares. O filho pedindo calma ao pai, a filha enfurecida. E vieram em direção ao portão dizendo que eu estava desrespeitando o condomínio, sendo que eu estava do lado de fora, estava na rua. A filha dele então me chamou de vagabundo e que eu deveria respeitar o pai dela. Eu disse 'do que você me chamou?' Ela falou 'de vagabundo, você é um vagabundo'", continuou Silvero.

