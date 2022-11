Silvero Pereira é ameaçado por síndico de seu condomínio e denuncia: ''Não devo nada''

Ator Silvero Pereira, o Zaquieu do remake de 'Pantanal' conta que foi ameaçado por síndico de seu próprio condomínio nas eleições 2022

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 08h15

O ator Silvero Pereira (40), que deu vida a Zaquieu no remake de Pantanal, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 31, para fazer uma denúncia.

Nos Stories de seu Instagram, o famoso contou que foi ameaçado pelo síndico de seu próprio condomínio após comemorar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula (PT), no segundo turno da eleição presidencial.

O artista deu detalhes de como a situação ocorreu. "Ontem, pouco antes do resultado final das eleições, voltei para a minha casa muito feliz. Buzinei, entrei na área privada da minha casa, cantei muito, coloquei a música alta. Depois eu saí do condomínio, fechei o portão e, do lado de fora do condomínio, que fique bem claro, na rua, eu cantei, eu gritei muito", começou falando.

"Eis que em determinado momento veio o síndico do condomínio, rodeado de seus familiares. O filho pedindo calma ao pai, a filha enfurecida. E vieram em direção ao portão dizendo que eu estava desrespeitando o condomínio, sendo que eu estava do lado de fora, estava na rua. A filha dele então me chamou de vagabundo e que eu deveria respeitar o pai dela. Eu disse 'do que você me chamou?' Ela falou 'de vagabundo, você é um vagabundo'", continuou Silvero.

"Eu, sou um vagabundo? Eu, que não devo nada a este condomínio, pago categoricamente, até adiantado o condomínio. Pago meu aluguel em dia, não devo nada a nenhuma das pessoas daqui. Eu trabalho constantemente, diariamente. Emprego várias pessoas dentro do meu trabalho, da cultura, dentro da arte que eu faço. E ainda no final recebi uma leve ameaça do síndico, dizendo 'o que é seu está guardado, você vai sofrer sérias consequências com isso'. Agora estou aguardando as consequências do síndico, depois dou mais notícias de quais foram", finalizou o ator.

Veja a denúncia pública de Silvero Pereira:

