Saiba o preço milionário do apartmento em Nova York de Hugh Jackman e ex-esposa

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness estão se separando após 27 anos de casamento; saiba o preço do apartamento do ex-casal!

Nesta sexta-feira, 25, o ator Hugh Jackman anunciou o fim de seu casamento com Deborra-Lee Furness após 27 anos de união. O casal, que estava casado desde 1995, anunciou sua separação por meio de um comunicado enviado à revista People.

Com a revelação do término, o site Radar Online revelou que o ex-casal está vendendo seu apartamento triplex em Nova York. O imóvel está à venda desde 2022, mas com o divórcio, os dois estariam com pressa para se livrarem do lar quanto antes possível.

Assim, o preço do apartamento no bairro West Village veio à tona e chocou a todos por não ser um valor singelo. Segundo o site, o imóvel está sendo vendido por US$29,9 milhões (aproximadamente R$145,5 milhões, na cotação atual).

O valor, no entanto, foi diminuído significantemente por Hugh e Deborra em junho deste ano. O triplex entrou no mercado custando US$38,9 milhões (R$189,3 milhões), ou seja, US$9 milhões a mais do que o preço atual. Antes de fecharem a oferta, Hugh tentou vendê-lo por US$34 milhões (R$165,46 milhões) em abril deste ano, mas sem sucesso.

O imóvel de Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness tem 11 mil metros quadrados e ocupa o 8º, 9º e 10º andar na Perry Street. Ele tem vista privilegiada para o Rio Hudson e possui vários espaços incríveis, como salas de recreação e um lindo terraço.

Vale lembrar que o divórcio está sendo amigável para os dois, que são pais de dois filho: Oscar, de 23 anos, e Ava, de 18 anos. Em seu comunicado oficial, eles afirmaram que mesmo com o término, seu casamento foi maravilhoso e amoroso.

"Nossa família foi e sempre será nossa maior prioridade. Vamos para este próximo capítulo com gratidão, amor e gentileza. Agradecemos imensamente sua compreensão em respeitar nossa privacidade enquanto nossa família navega nessa transição em nossas vidas. Esta é a única declaração que qualquer um de nós fará", afirmaram.