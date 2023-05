RuPaul abre as portas de sua mansão extravagante nos EUA

A drag queen RuPaul revela detalhes da decoração glamourosa e repleta de cores de sua mansão enorme em Los Angeles

A drag queenRuPaul surpreendeu ao revelar como é a decoração de sua mansão luxuosa na cidade de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. O artista contou que divide a casa com o seu marido, Georges LeBar, e escolheu uma decoração que o faz feliz, incluindo muitas cores, móveis extravagantes e muito luxo.

A cozinha enorme conta com itens na cor laranja, que é a favorita dele, incluindo detalhes na área do café da manhã. A mansão ainda conta com uma sala de música com mais de 20 globos de espelhos e uma lareira vintage. A sala de estar também um mix de cores e estampas e uma lareira preta. A entrada da casa conta com uma escada luxuosa e as paredes são rosas.

O grande destaque da casa é o closet enorme e luxuoso. RuPaul escolheu transformar dois quartos da mansão em seu closet glamouroso, que conta com vários espelhos, móveis feitos sob medida e vários cabines para pendurar suas roupas e figurinos de vários anos de carreira. “É um dos meus locais favoritos, porque eu amo a cor e eu amo roupas. Então, ter esses dois quartos transformados em um closet é apenas a perfeição. Tanto espaço para guardar objetos, tantas texturase cores. Apenas me faz feliz”, disse ele.

A mansão foi exibida em um vídeo da revista Architectural Digest no YouTube.