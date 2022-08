Renata Vasconcellos mostra detalhe da decoração de sua casa

Apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos revela como é uma parte da decoração do seu escritório

A apresentadora Renata Vasconcellos (49), que comanda a bancada do Jornal Nacional ao lado de William Bonner (58), encantou seus fãs ao mostrar um detalhe de como é a sua casa. Neste sábado, 13, ela mostrou um pouco de como é uma mesa no seu escritório.

Na foto, a jornalista exibiu o detalhe com quadros, uma luminária branca, livros e enfeites. “Sábado enfeitado com presente florido da amiga. Não tem nada melhor... Viva o sábado”, disse ela na legenda.

Renata Vasconcellos curte passeio com a irmã gêmea

Há poucas semanas, a apresentadora Renata Vasconcellos confundiu mais uma vez os internautas ao mostrar fotos com sua irmã gêmea. Ela e Lanza Mazza curtiram a folga em meio à natureza e impressionou com a semelhança com a irmã.

Nos comentários, os internautas admiraram as irmãs e se mostraram impressionados com a semelhança delas. "Difícil é saber quem é quem", falaram. "Gente, quem é a Renata? Às vezes acerto, a maioria das vezes erro", disseram outros.

