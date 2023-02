Renata Vasconcellos exibe detalhe da decoração de sua casa

Renata Vasconcellos mostra mesa com decorações e abajur estiloso em sua casa ao exibir foto com seus cachorros

A apresentadora Renata Vasconcellos, que divide a bancada do Jornal Nacional com William Bonner, surpreendeu seus fãs com uma foto da decoração de sua casa . A estrela aproveitou o último final de semana para curtir um momento com seus cachorros e o momento foi registrado por sua família.

Na foto, a estrela apareceu sendo seguida pelos animais de estimação e o que roubou a cena foi a decoração da casa dela. Vasconcellos apareceu em uma sala de sua propriedade e revelou como é uma das mesas de apoio do local .

Ela tem uma mesa com vários itens de decoração, incluindo um bonsai, uma gaiola de enfeite e um abajur estiloso. Além disso, o local conta com alguns livros e quadros. “Domingo”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Renata Vasconcellos é casada o diretor de jornalismo Miguel Athayde. Ela tem dois filhos, Antonio e Miguel, frutos do antigo relacionamento com Haroldo Mac Dowell.

Renata Vasconcellos se emociona ao falar de Gloria Maria no JN

No final do Jornal Nacional do dia 2 de fevereiro, a apresentadora Renata Vasconcellos ficou emocionada ao encerrar a edição especial em homenagem para a jornalista Gloria Maria. Ela foi a responsável por dizer as últimas palavras sobre a colega de profissão ao vivo. Tanto que ela se emocionou e precisou de um tempo para recuperar o fôlego. No meio de sua fala, ela se desculpou pela emoção.

“Tá vendo, Gloria? Ela está vendo! Nós todos, colegas da Gloria, temos a temos a consciência de que nenhuma homenagem… Eu estou emocionada, desculpa… nenhuma homenagem estaria a altura do que ela representa pra gente, mas a gente tentou”, disse ela, visivelmente emocionada.