Renata Vasconcellos se emociona em homenagem para Gloria Maria no Jornal Nacional

Renata Vasconcellos não segura a emoção e fica com a voz embargada ao falar de Gloria Maria no Jornal Nacional: “Estou emocionada”

A apresentadora Renata Vasconcellos protagonizou um momento emocionante durante a homenagem para Gloria Maria no Jornal Nacional. Após uma edição repleta de homenagens para a jornalista e apresentadora que deixou saudades, ela foi a responsável por dizer as últimas palavras sobre a colega de profissão ao vivo. Tanto que ela se emocionou e precisou de um tempo para recuperar o fôlego .

Ao vivo, Renata Vasconcellos falou sobre a homenagem que a equipe da Globo fez para Gloria Maria ao longo da edição do JN desta quinta-feira, 2, data da morte dela. No meio de sua fala, ela se desculpou pela emoção .

“ Tá vendo, Gloria? Ela está vendo! Nós todos, colegas da Gloria, temos a temos a consciência de que nenhuma homenagem… Eu estou emocionada, desculpa… nenhuma homenagem estaria a altura do que ela representa pra gente, mas a gente tentou”, disse ela, visivelmente emocionada.

Logo depois, o Jornal Nacional exibiu imagens das equipes de jornalismo da Globo em vários lugares do Brasil e do Mundo aplaudindo Gloria Maria. Por alguns minutos, o público viu os rostos emocionados dos profissionais que conviveram com a jornalista ao longo dos seus 50 anos de trabalho na Globo.

O legado da Glória Maria será eterno. ❤️ #JornalNacionalpic.twitter.com/xcT74UQPmu — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 3, 2023

Renata Vasconcellos também chorou ao se despedir de Susana Naspolini

Em outubro de 2022, Renata Vasconcellos também ficou emocionada ao vivo no Jornal Nacional quando deu outra notícia triste. Na época, ela lamentou a morte da repórter Susana Naspolini, que era sua colega de trabalho na Globo do Rio de Janeiro.

No encerramento no telejornal, o público ouviu o choro de Renata Vasconcellos logo após o 'boa noite'. "A Renata Vasconcellos soluçando na bancada, chorei junto", disse um internauta. "Que cena forte e sensível ver a Renata Vasconcellos chorando ao falar da Susana Naspolini", afirmou outro. "O choro de Renata Vasconcellos ao fim do JN (anunciando a morte da Susana Naspolini) foi extremante comovente", declarou mais um.