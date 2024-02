Rafa Kalimann mostra detalhes de sua nova cobertura luxuosa no Rio

Celebrando a nova conquista, a ex-BBB Rafa Kalimann abriu as portas de sua mansão para os fãs e exibiu alguns cômodos da casa

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann abriu as portas de sua nova cobertura na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e mostrou alguns detalhes de como está o imóvel. Através das redes sociais, ela contou que está à espera dos móveis para completar a decoração da casa.

Nos registros compartilhados, Rafa exibiu duas salas enormes, piscina e uma área de lazer onde pretende reunir os amigos. Além disso, a famosa também gravou a vista de uma das salas para o mar. "Vou mostrar bem assim por cima mesmo. Quando estiver prontinho eu faço um super tour", prometeu.

Durante o rápido tour realizado, ela revelou que no segundo andar da residência fará um estúdio em um dos cômodos. "Aqui estão só os móveis maiores, as coisas miúdas ainda não chegaram, vão chegar. Aqui tem outra sala, na parte de cima. Ali tem um escritório, que eu vou fazer de estúdio", explicou Rafa Kalimann.

Na última quarta-feira, 31, a ex-participante do BBB 20 celebrou a nova conquista e compartilhou com os fãs um vídeo do local. "Minha vida tá de vista nova. De casa nova! Quem diria que a menina que conheceu o mar aos 15 moraria de frente pra ele no Rio de Janeiro. A ariana que pulsa em mim pede por transformações e mudanças quando as coisas caem na rotina", escreveu ela na legenda.

E completou: "Busca pelo frescor, novas perspectivas, expansão do criativo.

Vida nova, casa nova e na melhor fase da minha vida". No registro em questão, Rafa Kalimann mostrou o pôr do sol diretamente da vista do apartamento luxuoso.

Confira as imagens:

Rafa Kalimann mostra primeiras imagens de sua vilã em novela da Globo

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann usou as redes sociais nesta quinta-feira, 01, para compartilhar com os fãs a caracterização de sua personagem em Família É Tudo, próxima novela da Globo. Na trama escrita por Daniel Ortiz, ela dará vida a Jéssica de Osma, vilã da história.

Em seu Instagram oficial, Rafa reuniu algumas fotos dos bastidores e deu um breve spoiler do que o público pode esperar da personagem. "Já podem dar oi para a Jéssica de Osma. Sim, ela chegou. E já adianto que ou vocês vão amá-la ou vão odiá-la muito", iniciou na legenda.

E completou: "E para que vocês a conheçam melhor vou contar um pouco dessa personagem que já é a mais importante da minha vida: Jéssica é controladora e calculista, é a ex-melhor amiga de Electra e apaixonada por Luca, não esperou muito depois que a amiga foi presa para se aproximar e conquistá-lo. É filha de um dos sócios da produtora. E vai mexer muito essa história. Animada para apresentar esse trabalho para vocês, março ela chega aí… Preparados para #FamiliaÉTudo?".