Rafa Kalimann exibe vista fantástica de sua nova mansão chiquérrima

Preparada para uma nova fase em sua vida, Rafa Kalimann exibe vista fantástica de sua nova mansão e agradece por sua conquista; confira o vídeo!

A influenciadora digital Rafa Kalimann está passando por mudanças em sua vida pessoal. Em suas redes sociais, a ex-BBB mostrou que está de casa nova em novo vídeo publicado nesta quarta-feira, 31. No registro, ela exibiu a vista de sua mansão chiquérrima e agradeceu por essa conquista.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa posou ao pôr do sol do Rio de Janeiro, mostrando a vista da orla da praia diretamente de sua piscina. Com um sorrisão no rosto, Rafa encantou seus seguidores com a paisagem maravilhosa.

Na legenda da publicação, a influenciadora celebrou a novidade. "Minha vida tá de vista nova. DE CASA NOVA. (ambas; no meu endereço e no meu coração). Quem diria que a menina que conheceu o mar aos 15 moraria de frente pra ele no Rio de Janeiro.A ariana que pulsa em mim pede por transformações e mudanças quando as coisas caem na rotina. Busca pelo frescor, novas perspectivas, expansão do criativo. E aqui Paizinho, me vejo Te agradecendo daqui todos os dias", iniciou Rafa.

Em seguida, ela falou sobre a nova década de sua vida após completar 30 anos. "Vida nova, casa nova e na melhor fase da minha vida. Eu sabia que aos 30 a porta seria mais larga pra passar a imensidão das minhas conquistas, tá sendo lindo viver tudo isso. E como disse nos stories ontem, TUDO POR MÉRITO MEU E HONRA DELE (merecido mesmo!!!). Que Deus abençoe esse novo lar, que minha energia contagie cada espaço", finalizou.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Conheça o suposto novo affair de Rafa Kalimann

No último dia 25, o ator Allan Souza Lima se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Isso porque o artista foi flagrado em clima de romance com Rafa Kalimann em um restaurante no Rio de Janeiro pelo Jornal Extra. Porém, eles ainda não assumiram nada. Agora, que tal saber mais sobre ele?

Allan Souza Lima tem 38 anos de idade e é ator. Ele nasceu em Recife, Pernambuco, e tem uma longa carreira na TV e no cinema. O artista esteve nos elencos de Cangaço Novo, do Prime Video, nos filmes do caso Von Richtofen, e nas novelas Caminhos do Coração, Os Mutantes, Órfãos da Terra, A Regra do Jogo, Avenida Brasil, Guerra dos Sexos e, a mais recente, Amor Perfeito.

Além disso, o artista já viveu romances com algumas atrizes famosas, como Helena Ranaldi, Pathy de Jesus e Leticia Birkheuer. Nas redes sociais, ele é discreto e costuma fazer posts apenas sobre seus projetos profissionais.