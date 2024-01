Quem é Allan Souza Lima? Ele é apontado como affair de Rafa Kalimann

Saiba mais sobre a trajetória do ator Allan Souza Lima, que é apontado como novo affair da influenciadora digital Rafa Kalimann

O ator Allan Souza Lima se tornou um dos assuntos mais comentados da internet nesta quinta-feira, 25, após ser apontado como novo affair da influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann. Os dois foram flagrados em clima de romance em um restaurante no Rio de Janeiro pelo Jornal Extra. Porém, eles ainda não assumiram nada. Agora, que tal saber mais sobre ele?

Allan Souza Lima tem 38 anos de idade e é ator. Ele nasceu em Recife, Pernambuco, e tem uma longa carreira na TV e no cinema. O artista esteve nos elencos de Cangaço Novo, do Prime Video, nos filmes do caso Von Richtofen, e nas novelas Caminhos do Coração, Os Mutantes, Órfãos da Terra, A Regra do Jogo, Avenida Brasil, Guerra dos Sexos e, a mais recente, Amor Perfeito.

Além disso, o artista já viveu romances com algumas atrizes famosas, como Helena Ranaldi, Pathy de Jesus e Leticia Birkheuer. Nas redes sociais, ele é discreto e costuma fazer posts apenas sobre seus projetos profissionais.

View this post on Instagram A post shared by Allan Souza Lima (@allansouzalima)

View this post on Instagram A post shared by Allan Souza Lima (@allansouzalima)

View this post on Instagram A post shared by Allan Souza Lima (@allansouzalima)

Rafa Kalimann exibe boa forma

A influenciadora digital Rafa Kalimann movimentou as redes sociais ao compartilhar alguns cliques que fez durante sua viagem para Caraíva, na Bahia. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ex-BBB aparece ostentando toda sua beleza e seu corpo escultural ao surgir de biquíni na praia, e também com um look brilhante e transparente. Em outros registros, ela aparece em comunidades indígenas na região.

Ao compartilhar o álbum de fotos, Kalimann falou sobre a viagem. "Caraíva lavou minha alma (literalmente), profundo e espiritual como é Bahia. Eu mergulho na sua grandeza e me deixo ser sempre que posso. Sou feliz ali e sinto que isso diz muito sobre mim. Fui de encontro comigo e floresci em poucos dias. Até breve, espero", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversos elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Você na Bahia tem uma energia surreal", falou uma fã. "Essa primeira foto é a própria perfeição. Linda demais!", afirmou mais uma.