Rafa Kalimann ostenta corpo escultural em viagem à Bahia

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem

A influenciadora digital Rafa Kalimann movimentou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, ao compartilhar alguns cliques que fez durante sua viagem para Caraíva, na Bahia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ex-BBB aparece ostentando toda sua beleza e seu corpo escultural ao surgir de biquíni na praia, e também com um look brilhante e transparente. Em outros registros, ela aparece em comunidades indígenas na região.

Ao compartilhar o álbum de fotos, Kalimann falou sobre a viagem. "Caraíva lavou minha alma (literalmente), profundo e espiritual como é Bahia. Eu mergulho na sua grandeza e me deixo ser sempre que posso. Sou feliz ali e sinto que isso diz muito sobre mim. Fui de encontro comigo e floresci em poucos dias. Até breve, espero", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversos elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Você na Bahia tem uma energia surreal", falou uma fã. "Essa primeira foto é a própria perfeição. Linda demais!", afirmou mais uma.

Confira:

Rafa Kalimann aluga nova mansão após 'enjoar de casa'

Recentemente, Rafa Kalimann surpreendeu ao revelar que está de casa nova! A influenciadora digital contou que enjoou de sua antiga residência, por isso, alugou uma curta estadia em uma verdadeira mansão. A morena compartilhou a novidade em suas redes sociais e aproveitou para dividir detalhes de seu "cantinho diferente".

Apesar da modéstia, Rafa alugou uma residência luxuosa com vista para o mar e para o Cristo Redentor na Zona Oeste da Cidade Maravilhosa. De biquíni marrom, a beldade iniciou um pequeno tour por seu lar temporário: "Peguei uma casa no Rio mesmo porque enjoei um pouco da minha casa Quis arrumar um cantinho diferente para passar o final de semana, uma coisa mais contato com a natureza. A vista é surreal", contou ela. Confira!