Rafa Kalimann aluga nova mansão após ‘enjoar de casa’: “Cantinho diferente”

Simples assim! Rafa Kalimann aluga mansão luxuosa com vista para o Cristo Redentor após ‘enjoar’ de sua casa no Rio de Janeiro; veja fotos

Nesta segunda-feira, 15, Rafa Kalimann surpreendeu ao revelar que está de casa nova! A influenciadora digital contou que enjoou de sua antiga residência, por isso, alugou uma curta estadia em uma verdadeira mansão. A morena compartilhou a novidade em suas redes sociais e aproveitou para dividir detalhes de seu "cantinho diferente”.

Apesar da modéstia, Rafa alugou uma residência luxuosa com vista para o mar e para o Cristo Redentor na Zona Oeste da Cidade Maravilhosa. De biquíni marrom, a beldade iniciou um pequeno tour por seu lar temporário: "Peguei uma casa no Rio mesmo porque enjoei um pouco da minha casa”, ela contou nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Quis arrumar um cantinho diferente para passar o final de semana, uma coisa mais contato com a natureza. A vista é surreal", disse ex-sister, que já ficou confinada por três meses na Casa Mais Vigiada do Brasil e agora, desfruta dos luxos de uma mansão com “cinco andares, sala de cinema, piscina aquecida”, como ela contou em suas redes.

“A casa é muito gostosa, muito chique”, Rafa se derreteu pelo novo ambiente e dividiu alguns registros de sua estadia na mansão de luxo. A influenciadora aproveitou a oportunidade para reunir alguns amigos e organizou uma reunião intimista com pizzas caseiras e muita diversão em sua residência temporária no Rio de Janeiro.

Veja fotos do imóvel alugado por Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann exibe detalhes de mansão temporária - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann exibe vista de mansão temporária - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann exibe cozinha de mansão temporária - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann exibe sala de mansão temporária - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Rafa ganhou notoriedade nas redes sociais há quase 10 anos, quando se tornou um fenômeno ao compartilhar seu estilo de vida e dicas de beleza em sua conta no Instagram. Em 2020, a influenciadora explodiu quando participou da vigésima temporada do reality show da Globo e se tornou uma das finalistas do 'Big Brother Brasil'.

Após o reality show, Rafa chegou a comandar o seu próprio programa na emissora, mas não obteve sucesso. Desde então, ela está focada nos estudos para se tornar atriz, além de seu trabalho nas redes sociais. Na vida pessoal, a influenciadora está solteira desde o fim do namoro com o empresário Antônio Bernardo Palhares em setembro do ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann viveu drama no fim do ano:

A influenciadora digital Rafa Kalimann passou por uma situação assustadora no último dia do ano passado. A ex-participante do 'Big Brother Brasil' teve sua privacidade invadida quando um hacker tomou seu perfil no Instagram. Antes de recuperar a conta, a morena usou outras redes para desabafar sobre as graves ameaças que recebeu dos invasores, envolvendo a divulgação de fotos íntimas.