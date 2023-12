Rafa Kalimann se desespera ao receber ameaças de hackers: ‘Não é santa’

Rafa Kalimann surge devastada após ter perfil invadido por hackers; influenciadora recebeu ameaças de vazamento de imagens íntimas

A influenciadora digital Rafa Kalimann passou por uma situação assustadora neste domingo, 31! A ex-participante do 'Big Brother Brasil' teve sua privacidade invadida quando um hacker tomou seu perfil oficial no Instagram. Antes de recuperar a conta, a morena usou outras redes sociais para desabafar sobre as graves ameaças que recebeu dos invasores.

Em sua conta oficial no X, o antigo Twitter, Rafa abriu o coração e dividiu sua angústia com seus seguidores. A influenciadora contou que os hackers tomaram sua conta durante a madrugada: “Hackearam meu Instagram, apagaram tudo. Já estou cuidando com a minha equipe e já acionamos todas as pessoas possíveis”, iniciou.

Rafa ainda fez uma súplica aos seguidores, com medo ter seu perfil derrubado pela plataforma: “Por favor não denunciem lá, a chance de eu recuperar a conta é imensa, se for denunciada posso perder”, disse a blogueira, que desabafou: “Nunca fiquei tão desesperada e angustiada”, ela lamentou a situação delicada.

Na sequência, a influenciadora dividiu um print com algumas das ameaças dos invasores, que conseguiram contatar uma amiga próxima: “Você tá com a Rafaella que eu sei! Avisa ela que acabou… ano foi bom, né? Manda ela entrar em contato comigo, eu nunca fiz mal para ela, mas ela se faz de sonsa”, diz um dos recados.

O hacker ainda ameaçou divulgar registros íntimos da influenciadora: “Eu tenho a senha de tudo, vou vender o TikTok e aqui, se ela não me responder já estão me pedindo nudes dela e eu vou achar para mandar. Manda ela me responder aqui. Eu devolvo tudo se ela responder, sou um homem do bem. Ela não é santa”, diz outra mensagem.

Por fim, Rafa conseguiu recuperar sua conta e apareceu no feed para tranquilizar seus seguidores: ‘Só pra falar que consegui minha conta de volta, ainda não sei dar detalhes de nada. Hackearam minhas coisas essa noite, apagaram tudo do insta, acessaram outras redes, fotos e etc. O importante é que já estão comigo de novo”, ela celebrou.

Vale lembrar que Rafa trabalha com seu perfil nas redes sociais há quase 10 anos, quando se tornou um fenômeno ao compartilhar seu estilo de vida e dicas de beleza em sua conta no Instagram. Em 2020, a influenciadora explodiu quando participou da vigésima temporada do reality show da Globo e se tornou uma das finalistas do 'Big Brother Brasil'.

