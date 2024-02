Que luxo! Camila Loures celebra compra de sua 8ª mansão: 'Mais uma'

A influenciadora Camila Loures abriu as portas de sua nova mansão e mostrou detalhes do patrimônio localizado em um condomínio luxuoso

A influenciadora digital Camila Loures compartilhou com os seguidores uma nova conquista: a compra de sua nova mansão, patrimônio construído com seu trabalho de anos de internet. Os primeiros registros do imóvel foram compartilhados por ela através das redes sociais.

"Mais um patrimônio, mais uma casa comprada. Sei que a galera fala: 'A Camila e as mansões dela'. Pois é, mais uma para a lista. Estou muito feliz, muito grata a Deus, foi um presente de aniversário de Deus para mim, foi um presentão", declarou a famosa em seu vídeo de apresentação.

De acordo com informações do Portal LeoDias, a mansão, que é sua 8ª, está localizada em Alphaville, região nobre de São Paulo, em um condomínio fechado. A residência de luxo possui 1650 metros de construção, sendo 450 m2 apenas a suíte de Camila Loures.

Ainda segundo o portal, o imóvel luxuoso da influenciadora é composto por seis quartos, piscina, jacuzzi, espaço gourmet, academia e até um cinema que já está sendo finalizado.

Camila Loures ficou conhecida na internet por produzir vídeos diários em seu canal no YouTube, onde conta com mais de 15 milhões de inscritos atualmente. Ela foi eleita como “Melhor da América Latina” em uma premiação feita pelo YouTube Streaming. A curadoria do evento é realizada com a mesma equipe do Oscar do cinema.

Confira detalhes da nova mansão de Camila Loures:

Rafa Kalimann mostra detalhes de sua nova cobertura luxuosa no Rio

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann abriu as portas de sua nova cobertura na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e mostrou alguns detalhes de como está o imóvel. Através das redes sociais, ela contou que está à espera dos móveis para completar a decoração da casa.

Nos registros compartilhados, Rafa exibiu duas salas enormes, piscina e uma área de lazer onde pretende reunir os amigos. Além disso, a famosa também gravou a vista de uma das salas para o mar. "Vou mostrar bem assim por cima mesmo. Quando estiver prontinho eu faço um super tour", prometeu.

Durante o rápido tour realizado, ela revelou que no segundo andar da residência fará um estúdio em um dos cômodos. "Aqui estão só os móveis maiores, as coisas miúdas ainda não chegaram, vão chegar. Aqui tem outra sala, na parte de cima. Ali tem um escritório, que eu vou fazer de estúdio", explicou Rafa Kalimann.

Na última quarta-feira, 31, a ex-participante do BBB 20 celebrou a nova conquista e compartilhou com os fãs um vídeo do local. "Minha vida tá de vista nova. De casa nova! Quem diria que a menina que conheceu o mar aos 15 moraria de frente pra ele no Rio de Janeiro. A ariana que pulsa em mim pede por transformações e mudanças quando as coisas caem na rotina", escreveu ela na legenda. Confira!