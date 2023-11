Priscila Fantin revela que fez ilha de 5 metros em sua cozinha

Priscila Fantin revela detalhes luxuosos da decoração de sua nova casa

A atriz Priscila Fantin já está na fase final da decoração de sua nova casa e aproveitou para revelar alguns detalhes para seus fãs nas redes sociais. Nesta terça-feira, 21, ela mostrou que colocou uma ilha de cinco metros em sua cozinha.

A ilha conta com o fogão embutido e uma grande área livre para o preparo dos alimentos. O item foi decorado com uma pedra de mármore paraná polido.

Além disso, Fantin revelou a decoração do seu quarto, que conta com grandes janelas com vista para natureza e até uma banheira ao lado da cama do casal. A área externa da casa foi pintada de branco com detalhes em tom de azul nas janelas e portas.

A atriz é casada com o ator Bruno Lopes, com quem também divide a vida profissional com empreendimentos e no teatro. Há pouco tempo, Priscila Fantin revelou que o casal já renovou os votos de casamento em outras ocasiões e viagens. "Mais um SIM de tantos outros que ainda vamos dizer um pro outro! Sei q mta gente confunde, já que temos mais de mil anos juntos, então vou resumir aqui pra vocês, até porque no Wikipédia tá errado! 22/11/17 primeira vista. 30/12/2017 namoro. 14/09/2019 casamento na Grécia. 16/12/2019 casamento no México. 17/06/2022 casamento na Jamaica. 22/06/2022 casamento no Brasil (este completando um ano hoje!). Onde será o próximo?", disse ela.

E o BBB? Priscila Fantin nega convite para o reality show

Nos últimos tempos, o nome de Priscila Fantin foi apontado como um dos primeiros que estariam confirmados para a próxima edição do Big Brother Brasil, da Globo. Porém, ela negou e afirmou que estará fora do Brasil na época de início do reality show.

"Sobre o BBB, eu fiquei muito surpresa, achei engraçado porque em nenhum momento o meu telefone tocou, não houve esse convite. Não houve essa especulação, internamente falando. Era algo que eu não esperava. De repente eu acordei e vi que já estava confirmada, que eu era a primeiríssima confirmada, eu achei curioso e engraçado”, declarou.