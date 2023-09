Priscila Fantin exibe vídeo de como foi sua renovação de votos do casamento

Casada com Bruno Lopes, Priscila Fantin renova os votos da união em praia na Bahia

A atriz Priscila Fantin renovou os seus votos de casamento com o marido, o ator Bruno Lopes, em grande estilo. Os dois trocaram juras de amor na areia de praia na Bahia com direito a cenário romântico e muita parceria.

Nas redes sociais, eles deram um spoiler de como foi a celebração ao mostrarem um vídeo. Nas imagens, eles revelaram como era o cenário do altar e os looks do casal para o momento especial.

Na legenda, Bruno escreveu: “Pra te levar no altar. Pra te levar na fé. Deus é brasileiro. Muito obrigado axé. Odô, axé odô (paz e gratidão)”.

Há pouco tempo, Priscila Fantin revelou que o casal já renovou os votos de casamento em outras ocasiões e viagens. "Mais um SIM de tantos outros que ainda vamos dizer um pro outro! Sei q mta gente confunde, já que temos mais de mil anos juntos, então vou resumir aqui pra vocês, até porque no Wikipédia tá errado! 22/11/17 primeira vista. 30/12/2017 namoro. 14/09/2019 casamento na Grécia. 16/12/2019 casamento no México. 17/06/2022 casamento na Jamaica. 22/06/2022 casamento no Brasil (este completando um ano hoje!). Onde será o próximo?", disse ela.

Priscila Fantin é flagrada em dia na praia com o marido

A atriz Priscila Fantin aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca. Nesta terça-feira, 25, a estrela foi flagrada pelos paparazzi enquanto curtia o momento ao ar livre na companhia do seu marido, o ator e empresário Bruno Lopes.

Os dois foram vistos trocando carinhos e beijos enquanto estavam deitados e sentados na areia da praia. Para a ocasião, a atriz surgiu com biquíni branco e ostentou a sua beleza impecável.

Fotos: Francisco Silva / AgNews