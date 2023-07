Priscila Fantin é flagrada em clima de romance em uma praia no Rio de Janeiro

Vencedora da Dança dos Famosos 2023, Priscila Fantin troca beijos apaixonados com o marido, Bruno Lopes, em praia no Rio de Janeiro

A atriz Priscila Fantin aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca. Nesta terça-feira, 25, a estrela foi flagrada pelos paparazzi enquanto curtia o momento ao ar livre na companhia do seu marido, o ator e empresário Bruno Lopes.

Os dois foram vistos trocando carinhos e beijos enquanto estavam deitados e sentados na areia da praia. Para a ocasião, a atriz surgiu com biquíni branco e ostentou a sua beleza impecável.

Vale lembrar que Priscila Fantin curte as férias da TV após vencer o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, há poucas semanas. No dia da grande final, a atriz fez uma homenagem para o marido no palco da atração.

"Quero primeiro agradecer ao Bruno por ter me dado todo o suporte para estar aqui na competição, por ter me dado tanto apoio. Ele me deu muito apoio emocional e em todos os sentidos", disse ela.

Recentemente, Fantin relembrou uma de suas cerimônias de casamento com Lopes. Os dois gostam de fazer pequenas celebrações de casamento ao redor do mundo e já se casaram quatro vezes. "Mais um SIM de tantos outros que ainda vamos dizer um pro outro! Sei que muita gente confunde, já que temos mais de mil anos juntos, então vou resumir aqui pra vocês, até porque no Wikipédia tá errado! 22/11/17 primeira vista. 30/12/2017 namoro. 14/09/2019 casamento na Grécia. 16/12/2019 casamento no México. 17/06/2022 casamento na Jamaica. 22/06/2022 casamento no Brasil (este completando um ano hoje!). Onde será o próximo?", disse ela.

Fotos: Francisco Silva / AgNews

Priscila Fantin relembra climão com Walcyr Carrasco

A atriz Priscila Fantin abriu o coração ao relembrar um desentendimento que teve com o autor de novelas Walcyr Carrasco no passado. Depois de atuar em várias novelas dele – como Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea e Sete Pecados -, ela recusou o convite para atuar em Morde & Assopra, de 2011. Com isso, ele declarou publicamente que ficou chateado com a recusa dela, já que tinham feito trabalhos de sucesso ao longo da carreira. Agora, ela relembrou o motivo de ter recusado o trabalho.

Em participação no podcast Papo de Novela, do Gshow, Fantin contou que, na época, decidiu dar uma pausa na carreira e recusou o trabalho para se dedicar a sua saúde mental. Ela contou que precisava se conhecer antes de voltar a dar vida para outra personagem.

"Quando o Walcyr me chamou, eu estava nesse momento muito confuso. Não lembro se eu já tinha sido diagnosticada com depressão, mas era um momento em que eu precisava me conhecer e me reconhecer. Ele ficou chateado porque, para ele, era muito óbvio, a gente tem uma parceria muito linda. Sempre foi sucesso a gente junto. Super entendo ele por ter ficado chateado. Mas acho que depois ele conseguiu me entender. Eu estava perdida e precisava me encontrar para voltar a dar vidas a personagens da mesma forma que sempre gostei de fazer", disse ela.