Marido de Priscila Fantin dá beijão na atriz na final da Dança dos Famosos

Priscila Fantin protagoniza momento romântico com o marido, Bruno Lopes, no palco do Domingão com Huck

A atriz Priscila Fantin foi a campeã da Dança dos Famosos 2023, do Domingão com Huck, e protagonizou um momento romântico no palco. Logo depois de receber o seu troféu, ela fez o seu agradecimento ao vivo e fez questão de falar sobre o apoio que recebeu do marido , o ator e empresário Bruno Lopes.

Inclusive, Bruno foi até o palco da atração e deu um beijão na esposa. Os dois se abraçaram e trocaram carinhos ao vivo. "Quero primeiro agradecer ao Bruno por ter me dado todo o suporte para estar aqui na competição, por ter me dado tanto apoio. Ele me deu muito apoio emocional e em todos os sentidos", disse ela no palco.

Recentemente, Fantin relembrou uma de suas cerimônias de casamento com Lopes. Os dois gostam de fazer pequenas celebrações de casamento ao redor do mundo e já se casaram quatro vezes. "Mais um SIM de tantos outros que ainda vamos dizer um pro outro! Sei que muita gente confunde, já que temos mais de mil anos juntos, então vou resumir aqui pra vocês, até porque no Wikipédia tá errado! 22/11/17 primeira vista. 30/12/2017 namoro. 14/09/2019 casamento na Grécia. 16/12/2019 casamento no México. 17/06/2022 casamento na Jamaica. 22/06/2022 casamento no Brasil (este completando um ano hoje!). Onde será o próximo?", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Fantin (@priscilafantin)

Priscila Fantin teve problema de saúde durante a Dança dos Famosos

Vale lembrar que Priscila Fantin participou de duas repescagens ao longo da competição e também teve problema de saúde que quase a tirou a dança, mas ela se manteve firme e continuou. Ela foi diagnosticada com paniculite mesentérica, uma doença rara que causa inflamação do intestino, e se manteve na competição.

Antes da grande final, a atriz relembrou o problema de saúde. "Aquilo me deixou muito triste porque eu queria estar podendo fazer mais, sabe? Estava me limitando muito porque eu sentia muita dor, estava muito fraca. Então, eu tinha a tristeza de não conseguir realmente estar entregue como eu gosto de estar", disse ela ao Gshow, e completou: "A gente tem que sentir o abalo, o desânimo, o desespero, tem que sentir a vontade de desistir, porque tudo isso só te leva a querer mais, te impulsiona, te fortalece".