Priscila Fantin revela motivo de desentendimento com Walcyr Carrasco: 'Muito cansada e confusa'

Priscila Fantin relembra climão com o autor Walcyr Carrasco, que ficou chateado quando recusou convite para uma novela dele. Entenda o que aconteceu!

A atriz Priscila Fantin abriu o coração ao relembrar um desentendimento que teve com o autor de novelas Walcyr Carrasco no passado. Depois de atuar em várias novelas dele – como Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea e Sete Pecados -, ela recusou o convite para atuar em Morde & Assopra, de 2011. Com isso, ele declarou publicamente que ficou chateado com a recusa dela, já que tinham feito trabalhos de sucesso ao longo da carreira. Agora, ela relembrou o motivo de ter recusado o trabalho.

Em participação no podcast Papo de Novela, do Gshow, Fantin contou que, na época, decidiu dar uma pausa na carreira e recusou o trabalho para se dedicar a sua saúde mental. Ela contou que precisava se conhecer antes de voltar a dar vida para outra personagem.

"Quando o Walcyr me chamou, eu estava nesse momento muito confuso. Não lembro se eu já tinha sido diagnosticada com depressão, mas era um momento em que eu precisava me conhecer e me reconhecer. Ele ficou chateado porque, para ele, era muito óbvio, a gente tem uma parceria muito linda. Sempre foi sucesso a gente junto. Super entendo ele por ter ficado chateado. Mas acho que depois ele conseguiu me entender. Eu estava perdida e precisava me encontrar para voltar a dar vidas a personagens da mesma forma que sempre gostei de fazer", disse ela.

Então, ela relembrou como estava se sentindo na época. "Na época, eu estava muito cansada e confusa. Eu não estava me reconhecendo, não tinha propriedade sobre mim mesma, me perdia nos personagens. Fiz muitas personagens, uma atrás da outra. Comecei com 16 anos, não tinha terminado de formar sobre o quero para a minha vida. Eu era adolescente, não tinha me entendido e me construído como pessoa. Não tinha aspiração de ser atriz, não tinha me preparado psicologicamente para ocupar esse espaço. Tudo foi acontecendo de repente, fui aceitando o que a vida me trazia, fui dando conta, gostando... E quando eu via não sabia o que a Priscila queria da vida dela. Então, eu estava em um momento confuso e precisava me recolher para me entender, me construir", contou.

Priscila Fantin exibe corpão na praia

A atriz Priscila Fantinostentou o seu corpaço escultural ao ser flagrada em um dia de sol no Rio de Janeiro. A musa aproveitou a tarde do último sábado, 21, para renovar o bronzeado em uma praia carioca ao lado do seu marido, o ator e empresário Bruno Lopes.

Os dois foram fotografados pelos paparazzi enquanto se divertiam ao ar livre, com direito a banho de mar e troca de carinhos na areia.

Atualmente, Fantin está na fase da repescagem da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Além disso, ela pode ser vista na reprise da novela Chocolate com Pimenta, da Globo.