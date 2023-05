Prestes a dar à luz, Gabi Brandt mostra novo quarto dos filhos

Na reta final da gravidez, influenciadora Gabi Brandt encanta ao exibir detalhes do novo quarto dos herdeiros e divide reação de Davi e Henri

Na reta final da gravidez do terceiro filho, a influenciadora Gabi Brandt (27) deixou os seguidores encantados ao mostrar como ficou o quarto dos filhos, Davi, de três anos, e Henri, de apenas dois, após passar por reforma!

Na noite de terça-feira, 09, a modelo, que está prestes a dar à luz ao pequeno Beni, também fruto de seu relacionamento com o cantor Saulo Pôncio (27), encheu seu feed de amor ao exibir detalhes do quarto dos herdeiros e a reação deles com a novidade.

O cômodo, que os irmãos passam a dividir, ganhou a decoração de universo em tons de azul e branco, com papel de parede de estrelas, além de quadrinhos de foguete e do sistema solar.

Nos registros, publicado por Gabi no Instagram, Davi e Henri surgiram em suas camas e conhecendo o novo quarto. Já Beni, terá seu próprio espaço de recém-nascido quando chegar ao mundo. Nos stories, a influencer disse que ainda não está pronto.

Vale lembrar que Gabi, que já negou ser mãe solo, recentemente confirmou que continua separada de Saulo. "Lembrando que estamos SEPARADOS. Obrigada! Agora podem continuar", afirmou ela na web.

Confira o quarto dos filhos de Gabi Brandt:

Gabi Brandt faz ensaio gestante e detalhe rouba a cena

A influenciadora digital e modelo Gabi Brandt está curtindo os últimos dias à espera do terceiro filho, o pequeno Beni. Na terça-feira, 09, ela compartilhou seu ensaio de gestante e deixou o barrigão explodindo à mostra, mas um detalhe inusitado acabou roubando a atenção nos registros: é que a influenciadora posou com o pé completamente sujo.

Nos cliques, a mãe dos pequenos Davi e Henri, frutos do relacionamento com o cantor Saulo Pôncio, posou seminua. Gabi elegeu apenas uma calça jeans larga para o ensaio e escondeu os seios com as próprias mãos enquanto fazia caras e bocas em frente a um tecido estendido ao ar livre nas fotografias tiradas por Bárbara Leitte.