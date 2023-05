Gabi Brandt faz ensaio de gestante, mas detalhe rouba a cena: “Sujo”

Influenciadora digital Gabi Brandt faz ensaio seminua para exibir barrigão explodindo na reta final da terceira gestação

A influenciadora digital e modelo Gabi Brandt (27) está curtindo os últimos dias à espera do terceiro filho, o pequeno Beni. Nesta terça-feira, 09, ela compartilhou seu ensaio de gestante e deixou o barrigão explodindo à mostra, mas um detalhe inusitado acabou roubando a atenção nos registros: é que a influenciadora posou com o pé completamente sujo.

Nos cliques, a mãe dos pequenos Davi, que tem três anos e Henri de apenas um aninho, frutos do relacionamento com o cantor Saulo Pôncio, posou seminua. Gabi elegeu apenas uma calça jeans larga para o ensaio e escondeu os seios com as próprias mãos enquanto fazia caras e bocas em frente a um tecido estendido ao ar livre, nas fotografias tiradas por Bárbara Leitte.

Em um dos cliques, a influenciadora posou ajoelhada. Foi então que os fãs notaram a sujeira em seus pés e foram correndo apontar o deslize nos comentários da publicação: “O pé sujo chamou muito atenção”, disparou um seguidor. “Acho que o pé deu o charme na última foto”, brincou outro admirador. “Tão linda mesmo com pezinho sujo”, disse mais uma seguidora.

Gabi entrou na brincadeira e rebateu: “2 anos de azar para quem comentar sobre o meu pé sujo”, escreveu nos comentários. A publicação também recebeu diversos elogios a beleza da gestante: “A grávida perfeita existe”, comentou um admirador. “Uma beldade grávida!”, exaltou mais uma. “Cada dia mais linda”, apontou uma terceira.

Gabi Brandt impressiona com tamanho da barriga na reta final

A influenciadora digital Gabi Brandt (27) chocou os internautas ao compartilhar atualizações sobre sua gravidez em suas redes sociais. A espera do terceiro filho, que se chamará Beni, a modelo exibiu o barrigão na reta final da gestação e o tamanho surpreendeu os seguidores.