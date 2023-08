Negócio fechado! Saiba quem comprou a mansão de R$ 175 milhões de Xuxa

Saiba quem comprou a mansão de R$ 175 milhões de Xuxa; imóvel ficava localizado nos EUA

A apresentadora Xuxa Meneghel acaba de vender um de seus mais preciosos bens: uma mansão avaliada em mais de R$ 175 milhões que está localizada em Miami, tradicional reduto de brasileiros na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo informações do site 'RapMais', o imóvel foi vendido para o rapper Rick Ross . Ao todo são milhares de metros quadros construídos - a mansão tem seis quartos, nove banheiros e vários luxos, como piscina aquecida, sala de entretenimento, cozinha de verão, terraços no deck da praça, beira-mar e uma doca.

Xuxa Meneghel comprou a mansão por US$ 1 milhão em 1999. Agora, vendeu o imóvel por US$ 35 milhões, o equivalente a R$ 175 milhões que vão engordar ainda mais a conta bancária da Rainha dos Baixinhos.

Em uma fase mais tranquila, Xuxa tem se desfeito dos grandes bens. Vale lembrar que em 2022 ela vendeu outro imóvel luxuoso, a mansão na qual morou com a mãe Alda Meneghel em um condomínio luxuoso na Barra da Tijuca. O imóvel foi adquirido por R$ 45 milhões pela cantora Karinah.

Quem é Rick Ross?

Rick Ross é um dos principais nomes do rap nos Estados Unidos. Ex-agente penitenciário, ele se lançou como cantor e compositor em 2006, quando estourou com seu primeiro disco. Ele é amigo de várias celebridades do alto escalão hollywoodiano, incluindo a cantora Jennifer Lopez, o ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal, e um de seus melhores amigos, o também rapper Diddy.

Xuxa se considera casada

No quinto episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, Xuxa Meneghel e Junno Andrade falaram sobre o amor deles. Inclusive, ela confirmou que eles estão casadíssimos. “Quando alguém me pergunta: 'Você está namorando?'. A gente está casado. Não sabe como dói para mim falar isso, parece que estou falando um palavrão. Eu estou casada! E eu estou né. É difícil falar. Parece que vai contra todos os meus princípios dizer que eu casei”, brincou.

Então, Junno relembrou o primeiro encontro deles. Os dois se conheceram na década de 1990 quando ele foi cantar no programa dela, mas só foram se envolver mais de 20 anos depois. “A gente ficou praticamente 20 e poucos anos sem se ver. Eu deixei de fazer os programas, mudei de gravadora e nunca mais falei. Em dezembro de 2012, que eu fui gravar com ela por conta da novela Salve Jorge, e a gente se reencontrou. No finalzinho, eu falei: 'tenho que falar com a Xuxa'. Falei: 'Vamos trocar telefone, não vamos ficar mais 25 anos sem se falar'. E ela falou que não lembrava o número. Tudo bem. Não acreditei, mas era verdade”, disse ele.