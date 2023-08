Milton Neves comove ao revelar motivo para não vender mansão de R$ 70 milhões

Dono de uma mansão de R$ 70 milhões, Milton Neves se nega a vender a propriedade e o motivo comove os fãs

O jornalista Milton Neves revelou o motivo para ter recusado uma proposta de R$ 70 milhões para vender sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. Em entrevista no site UOL, ele disse que recusou o dinheiro por causa das lembranças que tem de sua esposa, Lenice, que faleceu em 2020, na propriedade.

O comunicador disse que os filhos querem que ele venda a casa, mas ele não quer sair dali porque ainda sente que a esposa está ali. “Tive uma proposta absurda de um jogador que passou pelo São Paulo: '70 conto'. Não vendo e não saio daqui. Porque a Lenice está aí. Ela está aqui, está vendo a gente conversar. Foram 53 anos. Nós dois só tivemos um namoro, um noivado e um casamento”, disse ele, emocionado.

E completou: “Ninguém no mundo gosta mais de uma mulher do que eu gosto dela, pode ter certeza. E digo as palavras Nice, Elenice, Lenice Chame Magnoni Neves umas 80, 90 vezes por dia. Fico conversando com ela. Tem as fotos dela”.

Então, Neves contou que vai ao psiquiatra para aprender a lidar com o luto. “Eu estou indo a um psiquiatra que quer dar remédio, mas não melhora, não tem jeito. Até meu último segundo de vida, eu vou lembrar dela”, afirmou.

A esposa dele faleceu em 2020 em decorrência de um câncer no pâncreas. Eles foram casados por 53 anos e tiveram três filhos, Rafael, Fábio e Netto.

Milton Neves abre as portas de sua mansão na TV

Em participação no programa Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca, na Band, Milton Neves mostrou como é a sua mansão de 5 mil metros quadrados. O local tem duas adegas, quadra de squash, área de lazar com piscina, sótão e bar na sala. Ele mora no local sozinho após a morte de sua esposa, Lenice Neves, que faleceu em 2020 após lutar contra um câncer no pâncreas. Veja as fotos da mansão aqui.

Na entrevista, ele falou sobre a morte da esposa. “Estou sozinho nessa casona de cinco mil metros, com quatro ou cinco andares. Sem ela, a minha vida ficou muito ruim. Eu emagreci 18 quilos. Vivemos 53 anos, eu e ela, tivemos um só namoro, noivado e casamento”, disse ele, e ainda relembrou a história deles: “Ela era riquinha lá e eu era um duro. Todo mundo queria namorar ela, mas ela falou: não, quero fazer odontologia. Ela foi fazer e só largou quando nossos filhos nasceram. Foi uma heroína e faz falta na minha vida”.