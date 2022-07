Milton Neves mostra como é a sua mansão de 5 mil metros quadrados

Milton Neves surpreende ao mostrar a mansão onde mora na Grande São Paulo

02/07/2022

O apresentador Milton Neves (70) abriu as portas de sua mansão na Grande São Paulo em uma participação no programa Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca (53), na Band. Durante a entrevista, ele revelou que mora em uma casa de 5 mil metros quadrados.

O local tem duas adegas, quadra de squash, área de lazar com piscina, sótão e bar na sala. Ele mora no local sozinho após a morte de sua esposa, Lenice Neves, que faleceu em 2020 após lutar contra um câncer no pâncreas.

Na entrevista, ele falou sobre a morte da esposa. “Estou sozinho nessa casona de cinco mil metros, com quatro ou cinco andares. Sem ela, a minha vida ficou muito ruim. Eu emagreci 18 quilos. Vivemos 53 anos, eu e ela, tivemos um só namoro, noivado e casamento”, disse ele, e ainda relembrou a história deles: “Ela era riquinha lá e eu era um duro. Todo mundo queria namorar ela, mas ela falou: não, quero fazer odontologia. Ela foi fazer e só largou quando nossos filhos nasceram. Foi uma heroína e faz falta na minha vida”.

Conheça a mansão de Milton Neves: