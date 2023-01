Michael B. Jordan coloca sua mansão em Los Angeles por quantia chocante

Casa de Michael B. Jordan no estado da Califórnia tem oito quartos, dez banheiros e mais de mil metros quadrados

O ator Michael B. Jordan(35) está movimentando o mercado imobiliário da cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O famoso colocou sua mansão à venda por US$12,9995 milhões, o equivalente a R$67,8 milhões.

A propriedade localizada em Royal Estates, em Encino, foi comprada por US$12,51 (o mesmo que R$65 milhões) em maio do ano passado, e gastou aproximadamente meio milhão de dólares para atualizar os sistemas de segurança e ar condicionado da residência.

Mansão construída em 2021, conta com mais de mil metros quadrados, oito quartos, dez banheiros, cinco lavabos, home theater, academia com ofurô, sala de ginástica e de jogos, uma adega gigante de madeira e até mesmo elevador. A suíte principal conta com dois closets.

Ela ainda inclui uma cabana com lareira, uma sala de massagem independente, piscina, cozinha externa e até mesmo uma casa de hóspedes de dois andares.