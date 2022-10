Lupita Nyong’o desafia Michael B. Jordan a fazer flexões em festa após première de filme

Os atores Lupita Nyong’o e Michael B. Jordan estiveram presentes na première de ‘Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre’

O ator Michael B. Jordan (35) decidiu mostrar que está mesmo em forma e com a saúde em dia! Durante a festa da première de “Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre”, o ator foi desafiado por Lupita Nyong’o (39) a fazer flexões, e a atriz mostrou o resultado em seu Instagram.

“Olha o que eu fiz Michael B. Jordan fazer… como nos velhos tempos”, escreveu Lupita. Os dois são colegas de elenco do filme que teve pré-estreia nesta quarta-feira, 26. O filme estreia no dia 9 de novembro nos cinemas do Brasil.

Nesta quarta-feira, 26, aconteceu a festa de première da sequência do filme da Marvel “Pantera Negra”. O evento aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. O grande destaque ficou para Rihanna, que retornou ao mundo da música após seis anos sem novidades, com uma faixa inédita na trilha do novo filme do herói de Wakanda. Ela esteve presente no evento com o namorado e pai de seu filho, A$AP Rocky.

Veja o vídeo onde Lupita faz Michael B. Jordan fazer flexões na festa de Pantera Negra 2:

