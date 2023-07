Mansão de Bárbara Evans impressiona com closet inusitado; veja fotos

Bárbara Evans, que está grávida de gêmeos, fez um tour por sua mansão nos Stories do Instagram

Grávida de gêmeos, a atriz e modelo Bárbara Evans usou seus Stories do Instagram para fazer um tour por sua mansão no interior de São Paulo. A sequência de vídeos mostra o grande jardim da propriedade, os quartos decorados, banheiros espaçosos e até um closet para um item bastante inusitado. A influenciadora possui um local para guardar apenas suas bolsas.

Bárbara Evans acabou de se mudar para o local ao lado do marido, Gustavo Theodoro, e de sua filha mais velha Ayla, de 1 ano. A modelo deixou os fãs impressionados ao mostrar a suíte com uma bancada longa e duas pias, e também seu closet para comportar apenas as bolsas de grifes como Louis Vuitton, Prada e Chanel.

"O closet está médio... Olha as bolsas como ficaram legais", disse a atriz. "Vocês estão pedindo um tour, mas todos os móveis ainda são provisórios, a gente colocou da casa antiga. Mas que delicinha. A gente ainda tem que guardar essas coisas. A gente vai arrumar melhor. Tem um monte de caixa fechada, roupas jogadas Gustavo, que depois fala que eu que sou bagunceira. Tenho provas."

Bárbara também mostrou rapidamente o quarto de sua filha, Ayla, que dormirá junto com a babá. A modelo contou que pretende trocar a cama de solteiro do cômodo para uma de casal, assim a funcionária poderá se sentir mais confortável. "Colocamos o berço provisório e essa cama de solteiro da babá não é a dela ainda. Vai vir a cama casal para cá. Falta arrumar devagarzinho", explicou.

Antes, Bárbara Evans já havia dado alguns spoilers em relação à nova casa. No fim do mês de junho, ela havia dito que a obra da mansão demorou três anos para ser finalizada. A casa tem quatro quartos, que ela dividiu assim: quarto de hóspedes, o do casal, o quarto da Ayla e o quarto dos filhos gêmeos Álvaro e Antonio.

CONFIRA FOTOS DA MANSÃO DE BÁRBARA EVANS:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram