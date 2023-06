Grávida de gêmeos, Bárbara Evans exibe barriguinha de 13 semanas

Mãe de Ayla, modelo e influenciadora Bárbara Evans fala sobre mudança para casa nova e mostra a silhueta à espera de dois meninos

A influenciadora digital Bárbara Evans compartilhou com seus seguidores nesta sexta-feira, 30, a evolução de sua gestação. Mãe da pequena Ayla, de um aninho, a modelo mostrou a barriguinha à espera de gêmeos.

Casada com o empresário Gustavo Theodoro e grávida de 13 semanas de Álvaro e Antonio, que estão do tamanho de dois kiwis, ela exibiu a silhueta na web.

Nos stories de seu Instagram, a loira ainda falou das obras da casa da família. "Passando para avisar que está tudo bem. Só estamos no caos aqui em casa, pessoal da mudança empacotando tudo... Não tem onde deitar, sentar, nada".

"Estou com qualquer roupa, não acho mais nada. Babá da Ayla está com problemas familiares e não veio hoje, estão, vocês já imaginam, né?", comentou.

Bárbara também contou sobre um desejo frequente durante a gestação: comida japonesa. "24 horas por dia, desde a hora que eu acordo até a hora de dormir. Mas assim, é muita vontade", confessou.

Confira a barriguinha de Bárbara Evans:

Bárbara Evans dá spoiler de como será o quarto da filha mais velha

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans deu mais um spoiler da decoração de sua mansão no interior de São Paulo. A família vai se mudar em breve e os móveis já estão sendo montados. Tanto que ela revelou um detalhe de como será o quarto da filha mais velha, Ayla, de um ano.

Grávida de dois meninos gêmeos, ela contou que a filha vai dormir sozinha em um quarto, que conta com uma cama e um suporte superior para a filha brincar. “Ayla vai continuar dormindo no berço. Futuramente, ela vai dormir nessa cama de casal. Em cima da cama é uma área para ela brincar, não é uma cama", contou ela ao mostrar a foto do quarto.

Além disso, Bárbara Evans disse que a obra da mansão demorou três anos para ser finalizada. A casa tem quatro quartos, que ela dividiu assim: quarto de hóspedes, o do casal, o quarto da Ayla e o quarto dos filhos gêmeos.