Luxo, sofisticação e bom gosto: Luciana Gimenez mostra sua cobertura de R$ 40 milhões

Luciana Gimenez mostra sua cobertura; apartamento da apresentadora impressiona pelo bom gosto

A apresentadora Luciana Gimenez deixou os fãs impressionados nesta segunda-feira, 5, ao apresentar pela primeira vez em detalhes o seu apartamento luxuoso em São Paulo. Ela mora em uma cobertura inacreditável repleta de obras de arte.

A artista contou que o imóvel está avaliado em mais de R$ 40 milhões. Ela abriu o apartamento para o canal PodDelas, podcast de Tata Estaniecki e Boo Unzueta. Quem visitou a casa da contratada da RedeTV! foi o influenciador Lucas Rangel.

"Eu moro aqui tem três, quatro anos, desde que começou a pandemia. É uma maravilha. Quando cheguei não tinha nada. Tinha piso, parede e armário embutido", disse ela que sofreu com as entregas durante o momento mais pesado da pandemia.

Gimenez mostrou detalhes de casa cômodo. Chamou a atenção a sala de estar com móveis de madeira maciça e a disposição de obras de arte pelas paredes e decorando os ambientes. Ela também mostrou a sala de jogos, o closet, a cozinha e os banheiros.

Embora tenha uma cozinha luxuosa, a artista disse que não cozinha nada. Ela também contou que não é permitido colocar nenhum item de decoração ou uso sobre as bancadas. "Esses dias eu tentei colocar um ovo no micro-ondas... explodi", disse ela. Abaixo você confere fotos e vídeos do espaço:

FILHO CRESCEU

Luciana Gimenez usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para seu filho mais velho, Lucas Jagger, que completou 24 anos. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora publicou diversas fotos com o aniversariante, incluindo algumas de quando ele era criança, e se declarou para o herdeiro.

"Hoje, dia 18 de maio, o dia mais feliz da minha vida! Você chegou mostrando o quanto eu posso amar, educar, respeitar e ser absolutamente apaixonada por um ser de 3kg!!", disse a artista no começo da publicação.