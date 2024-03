Ludmilla mostra primeiros registros da obra de sua nova mansão em SP

Animada, a cantora Ludmilla contou detalhes de como será a nova residência onde irá morar com a esposa, Brunna Gonçalves, em Alphaville

A cantora Ludmilla não esconde a alegria ao falar sobre a obra de sua nova mansão em São Paulo. Na última quarta-feira, 20, a artista dividiu com os fãs os primeiros registros da residência, que está sendo construída em Alphaville.

Em seus stories no Instagram, Ludmilla compartilhou um vídeo que havia recebido sobre o andamento da obra. Bastante animada, ela contou alguns detalhes de como será o imóvel onde irá morar em breve com a esposa, a bailarina e ex-BBB Brunna Gonçalves.

"São dois terrenos gigantescos e a obra já está rodando. Vai ter boate, spa, academia, cinema, campo de futebol, quarto do bebê e jaccuzzi", declarou a cantora. Em seguida, ela brincou: "Tem vizinho também, normal. Muito bom vizinho", se divertiu.

Recentemente, Ludmilla participou do 'PodPah' e falou um pouco sobre o processo que ela e Brunna estão passando para ter o primeiro filho do casal. Em outubro do ano passado, as duas visitaram uma clínica de fertilização em Miami, nos Estados Unidos, para dar início ao tratamento.

"Estou muito feliz e ansiosa pelo meu primeiro baby e a gente já começou todo processo, que demora, é longo e eu estou muito feliz. A Brunna é a melhor pessoa que poderia escolher para ter um filho, ela é muito especial", contou a cantora em entrevista ao podcast.

"É difícil pra gente por causa da nossa agenda, e é uma coisa cara. Precisa de tempo e por isso o nosso demora um pouco mais, por causa da minha agenda. É seguro, muita gente que tem dificuldade faz, mulheres que estão em um relacionamento hétero usam esse método que vamos fazer. Estou ansiosa pra caramba, não paro de pensar nisso", explicou.

Confira imagens da obra de Ludmilla:

Brunna Gonçalves mostra bastidores da gravidez em vídeo

No início de janeiro deste ano, Brunna Gonçalves animou os fãs ao contar que entrou na reta final na preparação para engravidar. Ela será mãe ao lado da esposa, a cantora Ludmilla.

Como as duas decidiram gerar por meio de uma fertilização in vitro, a dançarina precisou passar por uma bateria de exames que já duram alguns meses - tudo para que os embriões sejam implantados com sucesso: "Reta final dos exames, gente. Falta pouco, falta pouco para essa parte de exames acabar. Acho que esse é o penúltimo, falta só mais um", comemorou a dançarina e ex-BBB em seu perfil nas redes sociais. Confira!