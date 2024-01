Ludmilla detalha processo para Brunna Gonçalves engravidar: 'Ansiosa'

Ludmilla contou que em entrevista ao Podpah sobre desejo de aumentar a família; casal optou pelo método FiV (Fertilização in Vitro)

Convidada desta quarta-feira, 17, do podcast PodPah, Ludmilla detalhou o processo que ela e sua esposa, Brunna Gonçalves, estão passando para ter o primeiro filho ou filha. Lud contou que ela e a dançarina estão muito felizes com a decisão de fazer a FiV (fertilização in Vitro), além da ansiedade para que inicie.

"Estou muito feliz e ansiosa pelo meu primeiro baby e a gente já começou todo processo, que demora, é longo e eu estou muito feliz. A Brunna é a melhor pessoa que poderia escolher para ter um filho, ela é muito especial", contou.

"É difícil pra gente por causa da nossa agenda, e é uma coisa cara. Precisa de tempo e por isso o nosso demora um pouco mais, por causa da minha agenda. É seguro, muita gente que tem dificuldade faz, mulheres que estão em um relacionamento hétero usam esse método que vamos fazer. Estou ansiosa pra caramba, não paro de pensar nisso", explicou a cantora.

A cantora, que foi confirmada como atração de um festival internacional, ainda contou que foi ela quem insistiu e queria muito ter um filho com sua esposa. "Já temos nomes, mas não sabemos o sexo. Nós sempre falamos sobre filhos, mas quem intensificou o negócio foi eu. Mas sempre foi o sonho dela, casar, ter filho, construir família", revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Brunna Gonçalves mostra bastidores da gravidez em vídeo

Brunna Gonçalves animou os fãs ao contar nesta terça-feira, 9, que entrou na reta final na preparação para engravidar. Ela será mãe ao lado da esposa, a cantora Ludmilla.

Como as duas decidiram gerar por meio de uma fertilização in vitro, a dançarina precisou passar por uma bateria de exames que já duram alguns meses - tudo para que os embriões sejam implantados com sucesso: “Reta final dos exames, gente. Falta pouco, falta pouco para essa parte de exames acabar. Acho que esse é o penúltimo, falta só mais um”, comemorou a dançarina e ex-BBB em seu perfil nas redes sociais.